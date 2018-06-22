親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台企高層=養老院？馬雲一句話 台灣老闆全中槍

鴻海去年營收成長未達10% 郭台銘向股東鞠躬致歉

美中貿易戰 郭台銘：已有應對措施

2018-06-22 09:17經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今（22）日在股東大會上提到營運展望。郭台銘表示，美中貿易戰的議題上，鴻海高層主管都已有應對措施。

郭台銘也表示，不管局勢怎麼變，鴻海都有永續經營與創造更大價值的策略。

鴻海董事長郭台銘今（22）日在股東大會上提到營運展望。記者尹慧中／攝影
鴻海董事長郭台銘今（22）日在股東大會上提到營運展望。記者尹慧中／攝影
分享

鴻海郭台銘貿易戰

相關新聞

台積砸7,500億 強攻5奈米

2018-06-22 01:37

前進印度 和碩有初步布局

2018-06-22 01:37

台積研發人才 十年增三倍

2018-06-22 01:37

需求火熱 台積產能大躍進

2018-06-22 01:37

童子賢：下半年沒悲觀理由

2018-06-22 01:37

日月光七年大計 拚戰力升級

2018-06-22 01:37

華碩結盟恩智浦 合攻AI物聯網

2018-06-21 17:39

台積電技術論壇／魏哲家看好半導體4引擎

2018-06-21 14:43

吳田玉：日月光下半年訂單強勁

2018-06-21 14:43

影／和碩樂看下半年旺季 童子賢：沒有悲觀理由

2018-06-21 14:41

搶進東南亞市場 科技部帶新創團隊參展

2018-06-21 14:23

影／日矽合併綜效？營運長吳田玉：2020年後看到

2018-06-21 13:23

穎漢股東會通過配息2元 董事長胡炳南續任

2018-06-21 13:19

佳世達集團系統軟體整合 互補提升營運多面向

2018-06-21 13:16

國發基金注資如興併購玖地 黃國昌：內幕重重

2018-06-21 13:12

台積電積極擴產 7奈米與10奈米產能倍增

2018-06-21 12:47

童子賢：台灣創新熱潮不如從前

2018-06-21 12:18

台積電：7奈米大量生產 5奈米明年底生產

2018-06-21 11:54

和碩董座童子賢：下半年景氣審慎樂觀

2018-06-21 11:41

晶電估第3季反彈 照明背光回溫

2018-06-21 11:25

和碩股東會 迎AI、物聯網的挑戰與機會

2018-06-21 11:16

和碩股東會童子賢：風險與機會並存

2018-06-21 11:13

童子賢：迎接人工智慧 舊產品萌生新概念

2018-06-21 10:52

日月光訂定7年計畫 今年業績看逐季成長

2018-06-21 10:45

美中互祭高關稅 日月光吳田玉：半導體影響小

2018-06-21 10:32

晶電總座：VCSEL業務 今年應用於感測產品

2018-06-21 09:45

智原營運調整效益顯現 本業營利估倍增

2018-06-21 09:33

達能加速轉型 矽晶圓產能利用率已降

2018-06-21 09:04

群創新董座洪進揚：推動「三化」經營方向

2018-06-21 08:49

致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06

老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06

華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06

華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06

後張忠謀時代 台積電另一位「張董」

2018-06-15 11:36
看更多

熱門文章

央行宣布 利率連八季維持不變

2018-06-21 17:30

公營銀行13%優存將退場 台銀等工會發動罷工投票

2018-06-21 16:04

豪宅挑戰每坪300萬天價 這兩棟最有可能

2018-06-21 10:39

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

2018-06-21 16:47

67%房東願意委託代管 業者：令人好意外

2018-06-21 10:32

賴正鎰：房市低迷只到去年底 三原因買盤復出

2018-06-21 11:08

央行為何仍不升息 總裁關鍵問答解惑

2018-06-21 22:18

參與如興增資遭掏空？ 國發基金：已竭盡所能查核

2018-06-21 12:24

低調又神秘！統一超商新總經理換成黃瑞典 他是誰？

2018-06-22 07:47

雲品宣布 7.8億元購入君品酒店

2018-06-21 17:45

財產贈子女 少量多次節稅

2018-06-21 14:33

台積砸7,500億 強攻5奈米

2018-06-22 01:37

殷琪出掌董座 台橡重要性日增

2018-06-21 20:11

永慶：北北桃房貸逾放大幅攀升 房市別太樂觀

2018-06-21 14:15

央行暗示 我站在升息起跑點

2018-06-22 01:00

想買66萬元透天厝嗎 台灣金聯平價宅申購登記27日截止

2018-06-22 05:53

贈屋節稅？ 賣出繳更多

2018-06-21 14:37

美麗華大直影城22日起停業 雙方發聲明互控

2018-06-21 19:10

企業一定要求新求變？ 統一董事長做了這事 被老丈人罵

2018-06-22 07:47

央行總裁：房貸族注意 「利率不可能永遠在這裡」

2018-06-21 23:24

新台幣匯率終場爆量重貶1.32角 收30.302元

2018-06-21 16:12

7-11首創無人「智能販機門市」 先挺進銀行

2018-06-21 13:43

房貸逾放比攀高 金管會盯

2018-06-22 01:20

今夏不缺電但會跳電？ 經濟部這麼回應

2018-06-21 20:58

經濟解析／外資出走潮愈演愈烈 新台幣匯率貶破30.3元

2018-06-21 16:32

高達七成民眾認為 台灣正面臨低薪困境

2018-06-21 13:32

台積電：7奈米大量生產 5奈米明年底生產

2018-06-21 11:54

瓦城引進日人氣鬆餅Eggs 'n Things 26日試營運

2018-06-21 14:45

台幣重貶 電子、壽險受惠

2018-06-22 01:02

秀泰斥資30億元打造台中秀泰生活旗艦館 22日試營運

2018-06-21 18:11

台積電積極擴產 7奈米與10奈米產能倍增

2018-06-21 12:47

央行總裁楊金龍：純網銀具五風險 且獲利有限

2018-06-21 22:21

美麗華家族內鬥浮檯面 凸顯企業接班問題

2018-06-22 06:13

台積電技術論壇／魏哲家看好半導體4引擎

2018-06-21 14:43

歷年同月新高！5月外銷訂單增11% 全年看旺

2018-06-22 01:46

超好玩親子飯店排行出爐 第一名是這家

2018-06-21 13:40

需求火熱 台積產能大躍進

2018-06-22 01:37

能源轉型需漲0.5元 經部：2025年每度電3.1元

2018-06-21 19:38

和泰車斥資60億 入股豐田

2018-06-22 01:37

美麗華大直影城暫停營業 退票機制引發網友不滿

2018-06-21 18:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top