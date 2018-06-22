美中貿易戰 郭台銘：已有應對措施

2018-06-22 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今（22）日在股東大會上提到營運展望。郭台銘表示，美中貿易戰的議題上，鴻海高層主管都已有應對措施。