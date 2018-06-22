仁寶力拚人工智慧布局5G通訊

相關新聞
台積砸7,500億 強攻5奈米2018-06-22 01:37
前進印度 和碩有初步布局2018-06-22 01:37
台積研發人才 十年增三倍2018-06-22 01:37
需求火熱 台積產能大躍進2018-06-22 01:37
童子賢：下半年沒悲觀理由2018-06-22 01:37
日月光七年大計 拚戰力升級2018-06-22 01:37
華碩結盟恩智浦 合攻AI物聯網2018-06-21 17:39
台積電技術論壇／魏哲家看好半導體4引擎2018-06-21 14:43
吳田玉：日月光下半年訂單強勁2018-06-21 14:43
影／和碩樂看下半年旺季 童子賢：沒有悲觀理由2018-06-21 14:41
搶進東南亞市場 科技部帶新創團隊參展2018-06-21 14:23
影／日矽合併綜效？營運長吳田玉：2020年後看到2018-06-21 13:23
穎漢股東會通過配息2元 董事長胡炳南續任2018-06-21 13:19
佳世達集團系統軟體整合 互補提升營運多面向2018-06-21 13:16
國發基金注資如興併購玖地 黃國昌：內幕重重2018-06-21 13:12
台積電積極擴產 7奈米與10奈米產能倍增2018-06-21 12:47
童子賢：台灣創新熱潮不如從前2018-06-21 12:18
台積電：7奈米大量生產 5奈米明年底生產2018-06-21 11:54
和碩董座童子賢：下半年景氣審慎樂觀2018-06-21 11:41
晶電估第3季反彈 照明背光回溫2018-06-21 11:25
和碩股東會 迎AI、物聯網的挑戰與機會2018-06-21 11:16
和碩股東會童子賢：風險與機會並存2018-06-21 11:13
童子賢：迎接人工智慧 舊產品萌生新概念2018-06-21 10:52
日月光訂定7年計畫 今年業績看逐季成長2018-06-21 10:45
美中互祭高關稅 日月光吳田玉：半導體影響小2018-06-21 10:32
晶電總座：VCSEL業務 今年應用於感測產品2018-06-21 09:45
智原營運調整效益顯現 本業營利估倍增2018-06-21 09:33
達能加速轉型 矽晶圓產能利用率已降2018-06-21 09:04
群創新董座洪進揚：推動「三化」經營方向2018-06-21 08:49
致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步2018-06-17 00:06
老將拚創新 華一聲學抓住大商機2018-06-17 00:06
華一聲學薄膜技術 翻轉產業2018-06-17 00:06
華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音2018-06-17 00:06
後張忠謀時代 台積電另一位「張董」2018-06-15 11:36
熱門文章
央行宣布 利率連八季維持不變2018-06-21 17:30
公營銀行13%優存將退場 台銀等工會發動罷工投票2018-06-21 16:04
豪宅挑戰每坪300萬天價 這兩棟最有可能2018-06-21 10:39
美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月2018-06-21 16:47
67%房東願意委託代管 業者：令人好意外2018-06-21 10:32
賴正鎰：房市低迷只到去年底 三原因買盤復出2018-06-21 11:08
央行為何仍不升息 總裁關鍵問答解惑2018-06-21 22:18
參與如興增資遭掏空？ 國發基金：已竭盡所能查核2018-06-21 12:24
低調又神秘！統一超商新總經理換成黃瑞典 他是誰？2018-06-22 07:47
雲品宣布 7.8億元購入君品酒店2018-06-21 17:45
財產贈子女 少量多次節稅2018-06-21 14:33
台積砸7,500億 強攻5奈米2018-06-22 01:37
殷琪出掌董座 台橡重要性日增2018-06-21 20:11
永慶：北北桃房貸逾放大幅攀升 房市別太樂觀2018-06-21 14:15
央行暗示 我站在升息起跑點2018-06-22 01:00
想買66萬元透天厝嗎 台灣金聯平價宅申購登記27日截止2018-06-22 05:53
贈屋節稅？ 賣出繳更多2018-06-21 14:37
企業一定要求新求變？ 統一董事長做了這事 被老丈人罵2018-06-22 07:47
美麗華大直影城22日起停業 雙方發聲明互控2018-06-21 19:10
央行總裁：房貸族注意 「利率不可能永遠在這裡」2018-06-21 23:24
新台幣匯率終場爆量重貶1.32角 收30.302元2018-06-21 16:12
7-11首創無人「智能販機門市」 先挺進銀行2018-06-21 13:43
房貸逾放比攀高 金管會盯2018-06-22 01:20
今夏不缺電但會跳電？ 經濟部這麼回應2018-06-21 20:58
經濟解析／外資出走潮愈演愈烈 新台幣匯率貶破30.3元2018-06-21 16:32
高達七成民眾認為 台灣正面臨低薪困境2018-06-21 13:32
台積電：7奈米大量生產 5奈米明年底生產2018-06-21 11:54
瓦城引進日人氣鬆餅Eggs 'n Things 26日試營運2018-06-21 14:45
台幣重貶 電子、壽險受惠2018-06-22 01:02
秀泰斥資30億元打造台中秀泰生活旗艦館 22日試營運2018-06-21 18:11
台積電積極擴產 7奈米與10奈米產能倍增2018-06-21 12:47
央行總裁楊金龍：純網銀具五風險 且獲利有限2018-06-21 22:21
美麗華家族內鬥浮檯面 凸顯企業接班問題2018-06-22 06:13
歷年同月新高！5月外銷訂單增11% 全年看旺2018-06-22 01:46
超好玩親子飯店排行出爐 第一名是這家2018-06-21 13:40
需求火熱 台積產能大躍進2018-06-22 01:37
能源轉型需漲0.5元 經部：2025年每度電3.1元2018-06-21 19:38
和泰車斥資60億 入股豐田2018-06-22 01:37
美麗華大直影城暫停營業 退票機制引發網友不滿2018-06-21 18:19
年改將上路不擔心 徐旭東樂迎股息錢潮2018-06-21 12:22
留言