仁寶力拚人工智慧布局5G通訊

2018-06-22 09:33 中央社 台北22日電



仁寶電腦今天舉行股東會，營業報告書指出，今年將積極投入人工智慧、及5G通訊下一世代技術布局，以開發更多新產品。

仁寶表示，將加強客戶合作，提高市占率，追求更高經濟規模，加速自動化及全面生產流程優化。預期5C相關電子產品總出貨量可望較去年成長，非筆電產品占營收比例可望提升。

仁寶指出，自民國104年投入智慧醫療產業以來，多項跨業合作展開，並發表樂齡智慧照護解決方案，與桃園市政府社會局及多家長照機構合作，以科技服務銀髮族長輩。

回顧去年，仁寶認為，產業充滿變數，全球匯率波動、中國大陸缺工、零組件缺料，對整體製造業影響尤鉅。