研調：韓AMOLED領先地位 面臨陸廠挑戰

2018-06-21 22:12 中央社 台北21日電



雖然蘋果推出有機發光二極體（AMOLED）手機，帶動風潮，但集邦科技旗下研調機構WitsView指出，目前獨家供應蘋果AMOLED面板的三星顯示器公司，將面臨陸廠的挑戰。

WitsView協理范博毓預估，中國整體中小尺寸主動有機發光二極體（AMOLED）面板產能面積比重將從2018年的16%提升至2021年的37%，韓廠的比重則從81%降至53%。

范博毓指出，由於中國大陸品牌廠商對AMOLED面板需求若渴，加上政府補貼政策誘因的激勵，中國大陸面板廠在AMOLED面板新產能的投資仍方興未艾。

他表示，除了京東方成都第一條6代柔性AMOLED面板產線已在2017年底量產外，2018年尚有天馬、維信諾等面板廠6代柔性AMOLED產線預計量產。接下來數年，包括和輝光電、華星光電也都規劃新的產線，AMOLED面板產線將在中國大陸遍地開花。

他說，全球中小尺寸AMOLED面板產能持續擴充，預計2018年的中小尺寸AMOLED面板產能面積為1360萬平方公尺，較去年成長51.1%。隨著中國大陸面板廠的新增產能陸續啟動，預計2021年中小尺寸AMOLED面板產能面積將攀升至2730萬平方公尺，較2018年倍增。

他指出，在蘋果iPhone系列採用後，AMOLED面板一躍成為市場追逐的焦點，在產能與技術上擁有絕對領先優勢的三星顯示器公司（SDC）成為最大受益者。

不過，他強調，手機市場進入2018年第1季的淡季後，AMOLED面板需求開始大幅下調，連帶拖累三星顯示器公司在各產線的產能利用率，並開始積極調整價格策略，縮小AMOLED與低溫多晶矽（LTPS）面板的價差，逐漸改善各產線的產能利用率。

他強調，因為淡旺季手機面板需求的落差極大，加上客戶過於集中，讓三星顯示器公司決定放緩後續新增6代AMOLED產線的投資計畫。