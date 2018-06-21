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燦坤推出大4K彩電節 祭大4K電視降價

2018-06-21 18:49經濟日報 記者張義宮╱即時報導

運動實事增溫，愛追劇、看電影推波助瀾，3C通路龍頭的燦坤（2430）表示，大尺寸4K、OLED 電視需求暢旺，上半年賣出的OLED電視將跳增五倍、70吋以上大電視增三倍，大尺寸電視銷售發酵可持續至下半年。

燦坤協理林彩莉21日指出，四年一度的世界盃足球賽熱鬧開打，看好過去在大型運動賽事期間，消費者對高畫質、大尺寸的電視有強烈需求，即日起至7月9日推出「大4K彩電節」，祭出大4K電視降價、指定劇院半價加購、指定大4K電視最高享30期0利率，以及舊換新送3000還元金等四大優惠活動。

她說，同時迎合消費者熱愛追劇、看電影等需求，電視單品滿2萬即送愛奇藝VIP 7天序號卡，均將挹注大尺寸、4K電視的銷售熱潮持續。

燦坤前五月營收90.5億元，年增7.9%。業績升溫動能有冷氣、液晶電視、掃地機器人等。21日燦坤股價收在24.15元，下跌0.1元。

此次燦坤祭出的大4K彩電節，主打SAMSUNG 65吋4K智慧連網電視UA65MU6103WXZW，市價47,900元，會員價37,900元，再享節能補助二千還元金；PHILIPS 65吋4K低藍光智慧連網顯示器65PUH6002/96市價39,900元，會員價29,888元，再享舊換新送三千還元金。

林彩莉表示，高畫質的4K電視在台灣市場發展至今已站穩七成的普及率，尤其今年在世足賽的推波助瀾下，預期帶動大4K電視的銷售成長動能，雖然目前大尺寸電視以55至65吋為市場主流，但近期70吋以上的超大型電視也有三倍爆炸性的增長幅度。

她強調，世足賽期間也發現消費者對家中除大4K需求翻揚之外，更會青睞如藍牙微型劇院商品，充實家中的影音設備，這一波同時祭出指定劇院搭配電視加價購五折的活動。推薦發燒友最愛PIONEER 5.1聲道AV環繞擴大機+JAMO五聲道喇叭組VSX-531-B市價46,800元，電視加價購只要19,900元，並有原廠技師到府安裝與調校。

燦坤因應消費者對高畫質、大尺寸的電視有強烈需求，即日起至7月9日推出「大4K彩電...
燦坤因應消費者對高畫質、大尺寸的電視有強烈需求，即日起至7月9日推出「大4K彩電節」，祭出大4K電視降價。(圖：燦坤提供)
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