台巴紐合辦數位論壇 機器人公民將來台

2018-06-21 16:56 中央社 台北21日電



外交部今天表示，台灣ABAC代表詹宏志，7月將與今年APEC主辦經濟體巴布亞紐幾內亞在台北合辦ABAC數位創新論壇，討論人工智慧等主題；全球首位機器人公民將來台與會。

外交部國際組織司司長徐佩勇今天表示，台灣亞太經濟合作（APEC）企業咨詢委員會（ABAC）代表詹宏志，目前擔任ABAC數位創新工作小組（DigitalInnovation Working Group）主席，將於7月19日至20日，與巴布亞紐幾內亞在台北國際會議中心合辦數位創新論壇（Digital Innovation Forum）。

徐佩勇說，會中討論的主題包括人工智慧、區塊鏈、資訊安全、數位治理、金融科技等。值得注意的是，全球首位機器人公民蘇菲雅（Sophia）也將台來與會。

蘇菲雅是由香港韓遜機器人公司（HansonRobotics）開發、擬真的機器人，也是沙烏地阿拉伯第一位獲得公民身分的機器人。

同時，徐佩勇表示，論壇將邀請國際數位科技領袖來台演講。台灣新創科技產業代表，包括Gogoro執行長陸學森也將說明台灣「獨角獸」企業發展狀況。

此外，媒體問及，在中國施壓下，巴紐先前要求中華民國在巴紐的駐處改名，台灣今年參與APEC相關活動是否受到影響，徐佩勇表示，巴紐對台灣的參與相當支持，例如與台灣合辦數位創新論壇。

他說，台灣參與APEC資深官員會議，目前都算平順，雖然有一些挑戰、一些干擾，但跟各方合作，經過溝通後，也都逐一化解。