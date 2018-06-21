親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

核四工程師內心話 網友嘆：專業輸給水煮青蕉配醬油

非選出最優秀學生不可？該廢除「市長獎」了！

台積電：7奈米大量生產 5奈米明年底生產

2018-06-21 11:54中央社 新竹21日電

台積電總裁暨副董事長魏哲家21日表示，7奈米製程已大量生產，5奈米製程預計明年初...
台積電總裁暨副董事長魏哲家21日表示，7奈米製程已大量生產，5奈米製程預計明年初風險性試產，明年底或後年初大量生產。歐新社
分享
晶圓代工廠台積電技術論壇今天登場，總裁暨副董事長魏哲家表示，7奈米製程已大量生產，5奈米製程預計明年初風險性試產，明年底或後年初大量生產。

魏哲家說，半導體是一個非常基本的行業，就像創辦人張忠謀所言，半導體會像是日常生活不可或缺的麵包、飯；隨著5G與人工智慧（AI）新技術來臨，世界會發生重大變動。

手機、高速運算、汽車與物聯網將是未來驅動半導體成長的4大科技；魏哲家表示，手機將會是人類不可或缺的東西，高速運算則會是以後一切東西的基礎。

魏哲家指出，在手機部分，為支援產品創新，台積電提供12奈米、10奈米與7奈米製程；在高速運算方面，台積電則同步提供先進前段與後段技術，讓系統效能更好。

汽車上具有許多感測器與通訊，台積電提供包括28奈米、16奈米與特殊技術；魏哲家表示，物聯網方面，台積電則持續改善低功耗技術。

魏哲家對現場上、下游夥伴喊話，他說，不管技術怎麼創新，合作是不變的道理，可以共存共榮，讓人類生活變的更好、更健康、更舒適；台積電擁有1500名設計人才，不過，從不跟客戶競爭，是客戶忠誠的夥伴。

魏哲家表示，台積電承諾提供客戶最先進、多元技術，與足夠產能；台積電去年研發人數已達6145人，較2008年的2069人增加近2倍，研發費用達新台幣780億元，因以後技術的確困難，研發費用會技術增加。

台積電奈米半導體

相關新聞

美中互祭高關稅 日月光吳田玉：半導體影響小

2018-06-21 10:32

和碩董座童子賢：下半年景氣審慎樂觀

2018-06-21 11:41

童子賢：台灣創新熱潮不如從前

2018-06-21 12:18

晶電估第3季反彈 照明背光回溫

2018-06-21 11:25

和碩股東會 迎AI、物聯網的挑戰與機會

2018-06-21 11:16

和碩股東會童子賢：風險與機會並存

2018-06-21 11:13

童子賢：迎接人工智慧 舊產品萌生新概念

2018-06-21 10:52

日月光訂定7年計畫 今年業績看逐季成長

2018-06-21 10:45

晶電總座：VCSEL業務 今年應用於感測產品

2018-06-21 09:45

智原營運調整效益顯現 本業營利估倍增

2018-06-21 09:33

達能加速轉型 矽晶圓產能利用率已降

2018-06-21 09:04

群創新董座洪進揚：推動「三化」經營方向

2018-06-21 08:49

亞太攻5G 喊合縱連橫

2018-06-21 02:36

台積電接班人 張忠謀列四大特質

2018-06-21 02:08

奇力新總座看後市 晶片電阻還會再漲

2018-06-21 02:08

鴻海砸21億入股VIZIO 為美國佈局留下什麼伏筆

2018-06-21 02:07

LGD對岸大擴張 面板雙虎有壓

2018-06-21 02:05

群創董事長換人 洪進揚接棒

2018-06-21 02:04

台廠面板將遭遇瓶頸 群創王智超：應以日廠為戒

2018-06-21 02:04

斥資420億元 國巨集團連六併

2018-06-21 01:37

洪傳獻談陸政策控管…市場影響大

2018-06-21 01:15

新日光三合一 將強攻模組

2018-06-21 01:15

分析經濟成形 產值逾400兆台幣

2018-06-20 22:13

張忠謀退休後首演講 用這三個詞彙談創新

2018-06-20 15:35

王志超：台面板廠一定要跨出去

2018-06-20 15:03

北美半導體設備 5月出貨創新高

2018-06-20 14:38

解密科技寶藏 工研院秀未來生活

2018-06-20 14:38

美中貿易戰捲入積體電路 龔明鑫：不影響我半導體發展

2018-06-20 13:57

科技部領新創團隊前進2019年CES 設立台灣國家館

2018-06-20 13:33

影／徐旭東看金金併 遠銀不會被併掉

2018-06-20 13:06

亞太電小股東憂被占便宜 董座：鴻海來創雙贏

2018-06-20 12:46

iPhone今年3款新機 傳鴻海組裝最大贏家

2018-06-20 08:48

致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06

老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06

華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06

華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06

後張忠謀時代 台積電另一位「張董」

2018-06-15 11:36

透過LED可視通訊技術創造新智慧型資訊應用

2018-06-13 12:21
看更多

熱門文章

張忠謀退休後首演講 用這三個詞彙談創新

2018-06-20 15:35

不管有錢沒錢 離理想退休金目標都差一千萬

2018-06-21 06:05

鴻海砸21億入股VIZIO 為美國佈局留下什麼伏筆

2018-06-21 02:07

台廠面板將遭遇瓶頸 群創王智超：應以日廠為戒

2018-06-21 02:04

台中光華高工3,400坪校地 寶佳集團以每坪57.41萬得標

2018-06-20 16:47

鴻海集團子公司投資逾7.5億元 取得Vizio股權

2018-06-20 18:36

斥資420億元 國巨集團連六併

2018-06-21 01:37

國泰金融情勢預測 3大原因讓央行有升息壓力

2018-06-20 15:23

台積電接班人 張忠謀列四大特質

2018-06-21 02:08

大同現增案 金管會以兩大理由退件

2018-06-20 18:03

統一超總座換人 黃瑞典接棒

2018-06-20 18:53

調查：國人期待60歲退休 資金缺口逾千萬

2018-06-20 15:01

基金質借鬆綁 兆元活水來了

2018-06-21 02:27

老總掛保證！ 徐旭東在遠銀有3不 且無最終決策權

2018-06-20 13:35

死亡前提領大筆存款不證明用途 要課遺產稅

2018-06-20 20:11

王志超：台面板廠一定要跨出去

2018-06-20 15:03

重病提存款恐列遺產

2018-06-21 01:07

鋼鐵輸美 爭取關稅豁免配額

2018-06-21 01:50

國泰航空首架A350-1000客機 7月1日首航香港台北

2018-06-20 13:18

央行利率 估連八凍

2018-06-21 02:27

豪宅挑戰每坪300萬天價 這兩棟最有可能

2018-06-21 10:39

67%房東願意委託代管 業者：令人好意外

2018-06-21 10:32

影／徐旭東 兩個大國都要更大 中美貿易戰是政治問題

2018-06-20 18:12

統一超總座 黃瑞典升任

2018-06-21 02:36

美國對台低熔點聚酯棉 課49.93%反傾銷稅

2018-06-20 17:15

奇力新總座看後市 晶片電阻還會再漲

2018-06-21 02:08

LGD對岸大擴張 面板雙虎有壓

2018-06-21 02:05

亞太電小股東憂被占便宜 董座：鴻海來創雙贏

2018-06-20 12:46

物價若漲 3成民眾先砍衣鞋消費

2018-06-20 23:37

張忠謀：美中貿易戰 不利全球經濟

2018-06-21 01:39

美中貿易戰升溫 專家：科技產業對決

2018-06-20 20:11

影／跳電頻繁如何追元凶？台電出動紅外線影像儀

2018-06-20 17:55

群創新董座洪進揚：推動「三化」經營方向

2018-06-21 08:49

邱于芸接台開總座 開啟父女共治時代

2018-06-20 21:20

亞太攻5G 喊合縱連橫

2018-06-21 02:36

調查：退休金需要1,635萬元 得從37歲著手準備

2018-06-20 17:30

落實公司治理 燦坤公告閻俊傑辭董座、續任總經理

2018-06-20 19:12

群創：Mini LED出現 韓OLED面板可能退場

2018-06-20 16:32

群創面板找出海口 砸13.58億投資VIZIO

2018-06-20 21:22

大陸國務院常務會議　釋放定向降準訊號

2018-06-20 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top