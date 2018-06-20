張忠謀：創新只有想法 太廉價

2018-06-20 20:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



台積電創辦人張忠謀今(20)日於三三企業交流會上，專題演講「企業經營心得」。張忠謀表示，創新只有想法太廉價，一定要執行才算真正的創新，在公司中要注入創新的氛圍與價值觀，建議要獎勵賺錢的創新，不懲罰虧錢的創新。