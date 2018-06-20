張忠謀分享 逾半世紀的企業經營心得

2018-06-20 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



台積電創辦人張忠謀今（20）日於三三企業交流會上，專題演講「企業經營心得」。

張忠謀表示，自己從1964年、33歲時開始擔任管理一職，歷經美國與台灣兩種完全不同風俗文化的挑戰。此次專題，從創新、戰術與執行、CEO是什麼等三大方向分享。