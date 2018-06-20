美中貿易戰捲入積體電路 龔明鑫：不影響我半導體發展

2018-06-20 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



半導體示意圖。 報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰持續升溫，美國上周宣布將對價值500億的中國大陸商品加徵關稅，中國大陸也宣布採取同等規模關稅。美國總統川普18日表示，若大陸不改變不公平貿易舉措，且堅持關稅措施，美方將對價值2000億美元的大陸進口商品加徵額外關稅。

對此，經濟部次長龔明鑫今天表示，美方提出兩項課稅清單，短期內影響不大，但還是要做好準備。清單一包含818項產品，涉及340億美元貿易值。清單二包含284項產品，涉及160億美元貿易值。至於川普指示將提出的2000億清單，「預估影響比較大」，將隨時觀察動態發展。

龔明鑫表示，美方提出的清單一與清單二完全不同，清單一的佈局很明確，清單二則形質不同，尤其是清單二放入積體電路。清單一的產品是中國出口到美國比較多，但是積體電路，「現在是中國需要美國半導體比較多」，所以是美國出口到中國比較多。

龔明鑫說，目前有在生產半導體的只有四個國家，除了台灣，分別是美國、韓國、中國大陸。因此，積體電路放入清單二後，有許多情境需要討論。不過，由於台灣技術領先，加上業界意見、綜合評估後，「初步判斷，不會影響台灣半導體產業發展」。

經濟部指出，台灣輸陸半導體多安裝在大陸成品再出口，但未在清單內。而且，消費型電子產品也沒有放在美國清單中，因此對於最終成品影響不大。