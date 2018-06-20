iPhone今年3款新機 傳鴻海組裝最大贏家

2018-06-20 08:48 中央社 台北20日電



蘋果新iPhone備受關注。外媒報導，今年兩款OLED版iPhone供應鏈備貨提前，LCD版iPhone觸控螢幕整合良率獲解決，鴻海可望是3款新品最大組裝供應商。路透 分享 facebook 蘋果新iPhone備受關注。外媒報導，今年兩款OLED版iPhone供應鏈備貨提前，LCD版iPhone觸控螢幕整合良率獲解決，鴻海可望是3款新品最大組裝供應商。

國外科技網站AppleInsider報導預期，今年3款新iPhone都將具備TrueDepth相機功能，支援臉部辨識Face ID。此外，為了避免製造時程出現遞延，蘋果傳出通知供應鏈廠商，今年兩款OLED版iPhone備貨時間提前。

量產時程提前備貨，目的在避免零組件短缺和品質管控等問題，以及避免重蹈去年iPhone X量產問題的覆轍。

外界推測蘋果新款LCD版iPhone出貨可能遞延，主因在於觸控螢幕功能良率未達標準，不過，報導指出，相關問題已獲解決。此外，TrueDepth相機整合LCD螢幕的工序也容易許多。

從組裝代工角度來看，報導預期，鴻海集團仍是今年新款iPhone主要組裝供應商，可能囊括所有5.8吋新款OLED版iPhone組裝訂單，6.5吋新款OLED版iPhone訂單比重預估也達80%到90%，另外，LCD版iPhone訂單比重也有30%。

另一方面，和碩可能取得60%比重的LCD版新款iPhone組裝訂單，以及10%到15%比重的6.5吋OLED版新款iPhone組裝訂單。緯創預期取得其他比重訂單。

華爾街日報（WSJ）日前引述供應鏈消息人士報導，蘋果已經針對新款iPhone提出量產計畫，相較於高價的有機發光二極體（OLED）版iPhone，蘋果有意銷售更多的LCD版iPhone新品。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone，以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。

韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone，可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。