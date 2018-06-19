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世足熱媒體爭卡位 陸記者遭嗆「你們世界盃沒入圍神氣啥？」

國內分屍人數最多的吳應弘早已槍決 而現在呢？

影／正崴董座郭台強：Iot將融合事務機與手機

2018-06-19 22:47經濟日報 記者高昕正╱即時報導

崴強、光燿科、勁永三家正崴旗下子公司，今(19)日召開股東會，正式通過共組永崴投資控股公司，正崴集團董事長郭台強認為，Iot將能融合事務機以及手機產業，帶來新應用，三合一綜效可望第四季始發酵。

正崴股東會郭台強

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