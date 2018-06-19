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友華二代人工視網膜系統Argus 取得醫療器材許可

2018-06-19 20:51經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

友華生技（4120）耕耘眼科市場再傳捷報，由美國Second Sight獨創的Argus® II第二代人工視網膜系統，已於今（19）日宣告已取得醫療器材許可，不啻為色素性視網膜病變患者的一大福音，更形同開啟國內眼科醫療的新興里程，在眼科市場中具指標地位。

友華表示，色素性視網膜病變係因視網膜感光細胞異常，導致視力退化甚至失明的遺傳性眼部疾病，全世界約有40萬名患者，台灣地區約有9,000餘位病患。罹病後，在10~20歲開始出現夜盲症狀，多數患者在40~50歲壯齡失去視力，由於過去並無有效療法，對於患者的生活與經濟造成極大影響。

Argus® II係透過為視網膜提供電流刺激效果的機轉，藉此誘發失明者的視覺。患者可透過眼鏡上的攝影機捕捉影像，經迷你影像處理並轉變成為指令，以無線方式傳送至植入視網膜上的晶片，刺激大腦呈現影像，使患者得以感受外界光線與物體輪廓。在經過適當的視力復健訓練後，有助於患者進行獨立活動，進而改善生活品質，目前全球約有超過250名植入成功案例，是相當受到矚目的眼科新興技術。

根據世界衛生組織統計，出於不同病因，世界上有3,900萬人口處於失明狀態，而伴隨人口老化、3C產品普及的大勢所趨，眼科醫療需求勃興，帶動創新醫材，如：人工電子眼的市場商機大增，依IEK產業情報網2017年的推估，人工電子眼至2020年全球市場將可達11.2億美元，2015年至2020年複合成長率高達86.9%，龐大發展潛力鼓舞眾多業者競相投入。

Argus® II目前在台灣已成功完成五例個案，友華集團董事長蔡正弘表示，未來將持續與林口長庚和台北榮總等醫療體系合作，累積個案數與經驗值，使台灣成為眼科創新醫療的重要據點之一；長遠以觀，將與原廠Second Sight緊密合作，依其開發進展，適時導入Argus® II進階版本，使病友不僅能夠重返光明，亦能追求更優質的視覺治療效果。

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