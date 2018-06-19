新加坡Sea集團成功募資5.75億美元 宣示紮根台灣

2018-06-19 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



新加坡Sea集團宣布完成先前公布的可轉債募資，發行規模從最初的4億美元增加到5.75億美元，顯示全球投資人對於蝦皮在東南亞與台灣強勁增長的認可。Sea集團也宣示在台灣加大投資力度，協助產業升級，提升電商、電競產業鏈的國際競爭力。

Sea集團董事長兼執行長Forrest Li表示，全球投資人對此募資案的熱烈反應，強調了Sea集團在快速成長的東南亞與台灣所扮演的核心角色，「我們非常高興透過這次募資強化與既有投資人的關係，更進一步與認可Sea集團在東南亞、台灣成長潛力及領導地位的新投資者合作。」

Sea集團台灣區負責人黃大維指出，Sea集團自2010年在台灣開展創業，8年來穩健成長，旗下電商品牌蝦皮購物、遊戲品牌Garena已成為近千名員工的大家庭。黃大維說，台灣是Sea集團的「起家厝」，會繼續秉持給予使用者卓越體驗和促進產業升級的理念，不斷投入資源輔導在地中小型商家、培育優秀的電競選手，並且積極配合政府新南向計畫，協助台灣品牌前進東南亞。

黃大維進一步說明，Sea集團未來將在台灣建置完善的物流倉儲系統，創造更多就業機會，同時持續創新蝦皮購物介面，讓買家和賣家享受優質的電子商務體驗，並和中小企業一同成長。

2009年成立的Sea是網路平台公司，目前在印尼、台灣、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、上海等地皆有據點，投資者來自全球超過10個國家，主要營運項目包括數位娛樂、電子商務和數位金融服務，其中最為大眾熟知的蝦皮購物，主打以手機用戶體驗為中心的設計介面，營運範圍橫跨Sea的7個市場；Garena數位娛樂平台透過本地化遊戲營運、支付、電競賽事、直播串流、內容分享、即時聊天與線上論壇等，創造豐富的遊戲體驗。