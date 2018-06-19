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訊芯-KY擬向夏普採購營業機器設備

2018-06-19 19:09中央社 台北19日電

IC封測廠訊芯-KY公告，將以34.25億日圓為上限，向關係人夏普（Sharp）採購營業用機器設備。

訊芯-KY今天下午舉行重大訊息說明會表示，為公司營運規劃需要，今天經審計委員會及董事會決議通過，以34.25億日圓為購買金額上限，授權董事長後續向關係人SHARP CORPORATION，實際採購供營業用機器設備，以及在不影響公司及股東權益下，簽署合約等相關文件。

展望營運布局，訊芯-KY表示深耕生物辨識、光纖模組、系統級封裝、5G射頻四大方向。

法人表示，訊芯-KY高階光纖模組、消費電子產品用3D感測模組發射端封裝，已切入兩大美系客戶。

光纖日圓

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