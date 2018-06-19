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三箭齊發 光寶工業自動化前進東協

2018-06-19 17:24經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

看好東協智慧製造商機，光寶科技（2301）表示，旗下工業自動化事業部挾集團資源整合、一站式方案、高性價比等三大優勢，明（20）日起至23日期間將於東南亞規模最大之泰國自動化機械展展現全系列工業控制方案，並計畫於泰國建立經銷夥伴關係，進軍東協市場。

光寶表示，目前在全球設有55座生產基地，著眼智慧製造趨勢，由工業自動化事業部總經理鄭智峰領軍，以「智能整合、進化核心」為發展主軸，整合工業控制前端的PLC（可編程邏輯控制器）、HMI（人機介面）及後端的變頻器、伺服驅動器、馬達，提供一站式整合方案，有效減少客戶端繁複調整與測試，大幅提升整體系統兼容性與性能，縮短產品選用規劃期，並依不同產業需求，提供相較其他同業更高性價比之產品，量身打造智慧製造方案。

鄭智峰表示，一站式方案有效連結工控前端及後端，靈巧因應製造業客戶需求，幫助客戶提升製程穩定度，讓既有機台升級，同時達到節能效益。

因應產業轉型與氣候變遷，光寶表示，目前已成為全球客戶在「光電節能、智慧科技」領域的最佳夥伴，鄭智峰指出，發揮集團資源整合優勢，自家工控產品也逐步導入光寶集團樓宇自動化系統整合與工廠舊機節能改造。

以樓宇自動化為例，PLC 與變頻器可用於照明用電、空調、電梯節能監控、太陽能設備溫度監控等應用，最高減少50%能源損耗，目前中和新辦公大樓水泵系統、敦南科技大樓廠務系統及興建中的高雄營運中心都已安裝；舊機節能改造部分，已導入實際產線加工製程，包括沖壓機、注塑機等，不僅節能，也提升機台重複操作精準度。

光寶科泰國東協

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