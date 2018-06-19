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友達光電 獲亞洲最佳企業雇主獎殊榮

2018-06-19 17:23經濟日報 記者張義宮╱即時報導

友達光電宣布榮獲亞洲知名人力資源刊物《HR Asia》2018亞洲最佳企業雇主獎，該獎項於台灣區首度舉辦，友達於各項目評鑑之綜合表現優異突出，獲得評審團的高度肯定，並為首屆電子產業組唯一獲獎企業。友達秉持著以員工為本的理念，以實際行動打造友善健全的職場環境，積極落實幸福職場與人才發展的企業理念。

HR Asia亞洲最佳企業雇主獎項評選，由相關行業專家、學者、記者和政府代表所組成的審查委員會，透過企業調查報告、員工匿名問卷調查、工作現場稽核與實地環境參訪等，以全面性評鑑系統呈現其鑑定過程的完整性與真實性，選拔出不同領域的傑出企業品牌。友達展現全方位優異成績，尤其在員工對公司的認同度、良好的工作氛圍、工作的成長性等評鑑亮眼，於電子產業組脫穎而出獲得亞洲最佳企業雇主獎項殊榮。

友達光電永續長古秀華表示，員工是公司最重要的資產，提供多元發展的工作機會，為員工打造友善正向、健康安全的職場環境，一直是我們努力的目標。友達為全球化企業，尊重包容多元族群的員工並一起促進共融成長；我們提供優質教育並重視人才培訓，積極結合聯合國永續發展指標，塑造優質平權的工作環境，友達相信員工是企業深化永續競爭力的最佳夥伴。

友達用心打造幸福安心職場，對於員工及工作環境的重視也受到外界肯定。在提供優質教育方面，設立友達大學並規劃未來學院、理學院、工學院、領導力學院、品質學院與通識教育學院等六大學院，依據核心專長及下一階段人才培育需求，系統性規劃訓練藍圖，也藉由職務輪調展開優質人才培育計畫。

在推動友善平等職場方面，對於身障人士，友達透過職務再設計、工作環境改善等，擴大身障人士的工作範圍，提供身心障礙人士多元的工作機會，表現卓越獲頒勞動部金展獎「進用身心障礙者績優企業」肯定。在營造兩性平權方面，友達全球女性員工占員工總人數達35%，而女性管理階層比例也佔20%。尤其對孕婦員工提供全方位的照顧，以多元化和包容性的工作場所，讓女性在職場也能充分發揮所長，在業界帶動良好領導典範，傑出表現入選「彭博性別平等指數。

友達重視工作與生活平衡發展，鼓勵同仁培養興趣參與社團，目前全球有超過100個社團。此外，每年舉辦各式活動，如運動季、生活饗宴、家庭日等，豐富員工生活及促進身心健康。友達將致力為員工營造多元發展的幸福職場文化，持續為打造世界級最佳企業雇主品牌的目標而努力。

友達職場

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