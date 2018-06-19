凌通第2季迎旺季 營收估季增逾4成

2018-06-19 12:37 中央社 新竹19日電



消費市場傳統旺季來臨，凌通第2季業績可望逐月攀高，季營收將可季增超過4成水準。

凌通今年來因玩具連鎖零售商玩具反斗城關閉美國分店影響，高價玩具的晶片銷售減緩，連帶影響整體營收下滑，前5月營收新台幣11.87億元，年減6.41%。

法人預期，凌通第2季旺季效應將略受影響，不過，在語音等產品銷售依然暢旺，凌通業績仍將維持逐月攀高趨勢，季營收將逾8.8億元，將季增44%以上水準。

因凌通第2季業績基期相對較低，法人預期，凌通下半年業績下滑幅度，不排除相對往年緩和。