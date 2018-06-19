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六大法人：iPhone台系鏈 旺到2019

2018-06-19 01:06經濟日報 記者趙于萱／台北報導

路透
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蘋果新iPhone即將啟動拉貨，摩根士丹利、瑞士信貸、美林、花旗、元大投顧及「最準蘋果分析師」郭明祺等六大法人預測，iPhone供應鏈受惠拉貨潮，第3季業績將顯著拉升，且新機價格、性能具吸引力，買氣有機會延燒到2019上半年。

一般預料，今年蘋果將推出5.8吋、6.5吋OLED版，以及6.1吋LCD版等三款新機。瑞士信貸掌握到的訊息指出，OLED與LCD版新機已正式拉貨，預測上游零組件最快6月底量產。隨著新機買氣熱，有助大立光、鴻海、和碩等供應鏈營運。

天風證券分析師郭明祺預期，5.8吋、6.5吋OLED版，與6.1吋LCD版新機零組件將分別於6月上旬、6月下旬及7月出貨，代工廠組裝時間點分別落在8月上旬、8月下旬及9月，預料蘋果9月可準時發表並出售三款新機。

經濟日報提供
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市場原本保守看今年iPhone銷售，然而在LCD版新機面臨生產瓶頸，OLED版新機有機會推出具吸引力的價格下，六大法人預測，兩款OLED版新機出貨及買氣將進一步提升，消費者也可望在大尺寸、全螢幕等規格帶動下，催出一波換機潮。

瑞信證券科技產業分析師陳柏齡表示，受到LCD版新機出貨較OLED版延後影響，預估下半年OLED版新機占iPhone總出貨比重將升至52%、達4,400萬支。摩根士丹利也推薦客戶優先關注OLED版新機概念股，預期第3季iPhone總出貨4,200萬支，年增11%，下半年總出貨9,000萬支。

元大投顧科技產業分析師蒲得宇表示，6.5吋OLED版新機解決去年iPhone螢幕有待放大問題，更大螢幕可望拉動買氣，並帶動OLED版新機占iPhone總出貨比率達到55%，優於市場預期的三成。

蒲得宇指出，第3季起蘋概股業績將大幅起色，新機買氣會持續性溫和成長。最樂觀是郭明祺及美林證券估，新款iPhone拉動iPhone出貨自下季起一路成長到明年上半年，屆時由低價LCD版iPhone接力扮演推升動能，相關供應鏈包括鴻海、和碩、GIS-KY、TPK-KY、頎邦、可成、鎧勝-KY等受惠最大。

OLEDiPhoneLCD

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