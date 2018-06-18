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遠銀行動銀行登入人數超過網銀 客戶最愛指紋登入

2018-06-18 05:50聯合報 記者孫中英╱即時報導

又一家銀行「行動銀行」登入人數超越網路銀行。遠東銀行表示，到今、2018年5月，遠銀客戶登入行動銀行APP人數已是登入網銀人數的170%，顯示金融應用場景已在改變，手機App行動銀行正逐步取代網銀。

遠銀數位金融事業群副總戴松志表示，目前使用遠銀行動銀行App的客戶，以25歲至39歲占63%最多，40到59歲使用手機App行動銀行只占27%。但使用網路銀行的客戶「年齡層剛好相反」，25歲至39歲客群只占34%，40歲到59歲占比高達51%，顯示行動銀行App更獲年輕族群青睞。

戴松志表示，除行動銀行登入人數已超過網路銀行之外，遠銀還發現另外3大超越；即使用刷臉、指紋或圖形等快速登入次數，超越傳統登打帳號密碼次數。其中有高達46%客戶都使用指紋辨識登入占比最高，顯示快速登入功能的確帶給客戶更多便利。

另一項超越是行動銀行App轉帳次數已高於網銀轉帳。戴松志表示，在行動銀行App眾多功能中，轉帳和繳卡費次數飆升最快，尤其App跨行轉帳數高於網銀轉帳數達150%，在所有服務中成長幅度最大，主因App內建QR Code轉帳功能，透過掃二維碼能1秒輕鬆轉帳，幫客戶省去輸入冗長轉帳資訊麻煩，成為同事朋友間吃飯聚會分帳的最佳利器。另外，使用App繳卡費的筆數也較去年同期成長61%，成長幅度僅次於App轉帳。

還有一項超越就是使用行動動態密碼技術(MOTP，Mobile One-Time Password)綁定手機，進行身分驗證次數，也超越使用一次性密碼認證次數。戴松志說，這些超越都顯示，金融服務已進入後手機時代。

遠東銀行行動銀行可以指紋辨識登入。圖／遠銀提供。
遠東銀行行動銀行可以指紋辨識登入。圖／遠銀提供。
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