CSR報告書出爐 台積社會責任 十項第一

2018-06-17 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



台積電企業社會責任（CSR）報告書出爐，去年以十項第一，寫下成立以來最輝煌紀錄。 包括為國內最大綠電購買者、 最大晶圓產能、代工服務、營收、獲利和公益活動人次等，都寫下歷年新高，凸顯台積電不僅成為國內最會賺錢公司，也是落實公益和環保典範。

企業社會責任報告書近來已成為法人圈選股指標，台積電日前完成去年度企業社會責任報告書，涵蓋營運、公司治理、創新服務、供應鏈管理、綠色製造、友善職場和共好社會等七大主題的各項成就。

綜合評估台積電的企業社會責任報告中，去年共寫下十項第一，包括是國內最大綠電採購企業、公司活動居台之冠達33萬人次、去年營收9,774.5億元，居上市公司之冠、去年獲利高達3,431億元，也是台灣賺最多錢公司。

此外，去年台積電全球市占率高達56%，居全球之冠，也是全球最大IC產能提供者；台積電去年也獲選多家國際雜誌評選為最被推崇公司；去年客戶數達到465家，並以258種製程，生產近萬種產品。而且台積電在防止營業祕密外洩也是全球標竿，去年營業祕密註冊數超過8,000件，寫新高。

台積電晶圓代工全球市占率驚人，市場占有率連續八年成長達56%，是唯一連續17年入選為道瓊永續指數的半導體公司，也是首家連續三年成為半導體產業群組領導者的企業。

在綠電採購部分，台積電連續三年、累計認購4億度綠色電力，連續三年為我國綠電認購第一，占總綠電認購64.4%。