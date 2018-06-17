鴻海22日股東會 郭董談四大事

鴻海集團董事長郭台銘。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 蘋概重量級股東會壓軸登場，本周鴻海、鴻準、鎧勝、和碩陸續召開，本周五（22日）鴻海股東會將是市場焦點，一般預期，董事長郭台銘對經濟前景看法，集團轉型新進展、美國投資布局、旗下子公司海外掛牌後期許都是觀察重心。

鴻海今年股東會是第二度召開，相較先前年初舉行的股東臨時會，是為了子公司富士康工業互聯網（FII）在A股掛牌申請的表決，本周股東會將聚焦上市掛牌以來首次現金減資20%、加上配息2元的議案。由於鴻海集團正在轉型，此次擬減資調整資本結構來「瘦身」，布局細節尚待郭董向長期投資的小股東說明。

另一方面，鴻海集團在美國威斯康辛州動土計畫，先前傳出預計6月28日舉行奠基儀式，預料鴻海集團的跨國布局進展，也將成為小股東關心議題。

經濟日報提供 分享 facebook 和碩也將在21日舉行股東會，由於即將進入下半年電子業傳統出貨旺季，外界最關心今年新款iPhone的動向，以及和碩為下半年旺季所作的準備。

和碩董事長童子賢之前曾表示，現在是農忙前的翻土與施肥期，等到秋天時，就可以收割了。法人認為，這顯示和碩作為蘋果iPhone的主力供應商之一，目前已在緊鑼密鼓的準備大客戶的新產品，隨時將量產上線，等待客戶拉貨，預期第3季時，和碩業績有機會明顯上揚。

根據童子賢的說法，現在是研發人員大忙特忙的時候，也就是農忙前的翻土與施肥期間，目前還不到收割期，收割要等到秋天才會開始，對於今年大陸廠的招工，他也不擔心，認為可以過關。法人認為，和碩已經在為主力客戶準備年度新產品，隨時在第3季量產上線，屆時可望推升和碩業績。

機殼廠鎧勝-KY預計19日召開股東會，日前分析師出具最新報告指出，鎧勝將取代美商Jabil，成為LCD版iPhone 6.1吋機種鋁框與機殼組裝供應商，未來營運樂觀。市場預期，6.1吋LCD版新iPhone，占今年三款新iPhone出貨比，可達約65%~75%。