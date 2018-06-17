致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06 經濟日報 鄭岳世



近年來新創公司非常多，但真正能存活下來的沒幾間，最主要的關鍵在於創業者本身是否明確知道自己的方向，若是無法了解自身定位，很快就會被市場競爭的洪流淹沒，當確立方向後，就要從資金、技術、人才三方面著手，藉此讓公司站穩腳步。

我給創業者的第一個最重要建議，就是必須要確立發展方向，同時要盡力去尋找各種資源來協助，無論是資金、技術，或者人才。

創立公司除創辦者本身的理念跟堅持外，資金、技術、人才等三大元素缺一不可，都具備後才能大幅提升創業成功的機率，而不會只成為市場上一道流星。

在資金方面，目前只要跟科技業有關，基本上資金需求都較為龐大，畢竟科技業講求資金密集、技術密集、人才密集，資金更是首要關鍵；尤其創業初期最容易燒錢，若無法撐過這段期間，那很快公司就會面臨解散的命運。

因此，尋找強而有力的投資人挹注資金確實有必要性，但如何吸引資金進駐？這時候就要拿出技術來說服投資方。

科技市場競爭永遠是激烈的，當創業者選擇踏出夢想的第一步時，必須要先知道自身所擁有的獨特技術足夠與其他人一較高下，所以技術非常重要。

最後，在人才方面，一家公司除了決策者之外，還包含業務、研發、行政等人員，這三種人才是公司組成不可或缺的元素，因此當資金、技術都到位時，就要開始去尋找因應的人才，同時必須將這些人才當作是你的創業夥伴，而不是只有員工而已，如此一來大家才能齊心向上。

三項條件俱備後，創業之路就正式開始了，而這條路的確也是難以回頭的路，雖然風險很大，但是能得到的成就也是過往當員工時無法比擬的，如同許多人曾經考上公務員，不過為了自己的理想、夢想，毅然決然丟掉鐵飯碗，投身於創業。

我認為創業精神最重要的就是冒險犯難，同時也要有縝密的計畫，才能降低失敗的可能性，畢竟開一家公司，不光是為了滿足個人成就，也背負著許多員工背後的家庭，所以要承擔更多責任。

另外，當創業者要向客戶介紹產品時，必須專注於自身的一、二項優勢即可，遠勝於跟客戶說自己有十幾項優勢來得好，創業其實就是找一個點，然後把它發揮到極致，如此一來才有成功的機會。

最後，雖然我自己也才剛創業一年而已，難以提供太精闢的建議，但我還是認為年輕人有夢就要敢追，同時也要控管風險，未來若進展順利，也絲毫不能怠慢，必須要持續做出進度，投資人以及股東才願意持續投入，這也是創業家負責任的精神之一。

（本文由華一聲學總經理鄭岳世口述，記者陳昱翔整理）