親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06經濟日報 鄭岳世

近年來新創公司非常多，但真正能存活下來的沒幾間，最主要的關鍵在於創業者本身是否明確知道自己的方向，若是無法了解自身定位，很快就會被市場競爭的洪流淹沒，當確立方向後，就要從資金、技術、人才三方面著手，藉此讓公司站穩腳步。

我給創業者的第一個最重要建議，就是必須要確立發展方向，同時要盡力去尋找各種資源來協助，無論是資金、技術，或者人才。

創立公司除創辦者本身的理念跟堅持外，資金、技術、人才等三大元素缺一不可，都具備後才能大幅提升創業成功的機率，而不會只成為市場上一道流星。

在資金方面，目前只要跟科技業有關，基本上資金需求都較為龐大，畢竟科技業講求資金密集、技術密集、人才密集，資金更是首要關鍵；尤其創業初期最容易燒錢，若無法撐過這段期間，那很快公司就會面臨解散的命運。

因此，尋找強而有力的投資人挹注資金確實有必要性，但如何吸引資金進駐？這時候就要拿出技術來說服投資方。

科技市場競爭永遠是激烈的，當創業者選擇踏出夢想的第一步時，必須要先知道自身所擁有的獨特技術足夠與其他人一較高下，所以技術非常重要。

最後，在人才方面，一家公司除了決策者之外，還包含業務、研發、行政等人員，這三種人才是公司組成不可或缺的元素，因此當資金、技術都到位時，就要開始去尋找因應的人才，同時必須將這些人才當作是你的創業夥伴，而不是只有員工而已，如此一來大家才能齊心向上。

三項條件俱備後，創業之路就正式開始了，而這條路的確也是難以回頭的路，雖然風險很大，但是能得到的成就也是過往當員工時無法比擬的，如同許多人曾經考上公務員，不過為了自己的理想、夢想，毅然決然丟掉鐵飯碗，投身於創業。

我認為創業精神最重要的就是冒險犯難，同時也要有縝密的計畫，才能降低失敗的可能性，畢竟開一家公司，不光是為了滿足個人成就，也背負著許多員工背後的家庭，所以要承擔更多責任。

另外，當創業者要向客戶介紹產品時，必須專注於自身的一、二項優勢即可，遠勝於跟客戶說自己有十幾項優勢來得好，創業其實就是找一個點，然後把它發揮到極致，如此一來才有成功的機會。

最後，雖然我自己也才剛創業一年而已，難以提供太精闢的建議，但我還是認為年輕人有夢就要敢追，同時也要控管風險，未來若進展順利，也絲毫不能怠慢，必須要持續做出進度，投資人以及股東才願意持續投入，這也是創業家負責任的精神之一。

（本文由華一聲學總經理鄭岳世口述，記者陳昱翔整理）

創業科技業工時
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06

老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06

華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06

AI、5G、車電 半導體新箭頭

2018-06-16 13:34

廣達未遭美中貿易戰波及

2018-06-16 01:54

聯發科營運復甦…年底驗收成果

2018-06-16 01:54

市況紊亂…MLCC供需還在拔河

2018-06-16 01:54

陳泰銘又出手 凱美19日停牌 傳併帛漢

2018-06-16 01:54

廣達攻人工智慧 一定要贏

2018-06-16 01:54

MLCC龍頭漲價 台廠大利多

2018-06-16 01:54

迎雙新科技 聯發科喊增千億投資

2018-06-16 01:54

中華電 爭取純網銀執照

2018-06-16 00:07

宏碁電競NB 在美報捷

2018-06-16 00:07

林百里：AI產業最怕缺電

2018-06-16 00:06

工研院5G小基站智慧網管技術 獲獎

2018-06-15 22:49

三星電子連續七年榮登亞洲最佳品牌榜首

2018-06-15 22:26

中華電盼進軍網銀 布局行動科技

2018-06-15 21:21

後張忠謀時代 台積電另一位「張董」

2018-06-15 11:36

透過LED可視通訊技術創造新智慧型資訊應用

2018-06-13 12:21
看更多

熱門文章

MLCC龍頭漲價 台廠大利多

2018-06-16 01:54

端午節上班有雙倍薪 勞動部：雇主不給可檢舉

2018-06-16 13:55

美中貿易戰再起 鄧振中：初步看對台影響不大

2018-06-16 14:59

越南罷工頻傳 寶成：不會撤資

2018-06-16 01:54

北市首創房市紅藍燈 一眼看懂房市景氣

2018-06-16 07:40

廣達攻人工智慧 一定要贏

2018-06-16 01:54

陳泰銘又出手 凱美19日停牌 傳併帛漢

2018-06-16 01:54

法拍屋檢便宜 四大風險不可不知

2018-06-16 11:30

市況紊亂…MLCC供需還在拔河

2018-06-16 01:54

AI、5G、車電 半導體新箭頭

2018-06-16 13:34

到處都是餐廳 壓縮其它業種、改變租屋市場

2018-06-16 16:44

台電頻跳電 環團：台電應改善配電端問題

2018-06-16 10:33

蔡佩君身在火線...心繫宜蘭病童

2018-06-16 01:54

美中互課高關稅 台機械工具機業者沒在怕

2018-06-16 10:58

投資型保單保本保息惹議 金管會緊盯

2018-06-16 14:35

聯發科營運復甦…年底驗收成果

2018-06-16 01:54

迎雙新科技 聯發科喊增千億投資

2018-06-16 01:54

跳電頻傳 台電設600尖兵24小時待命

2018-06-16 21:14

廣達未遭美中貿易戰波及

2018-06-16 01:54

寶勝私有化 拚明年再送件

2018-06-16 01:54

百貨美食街 強勢反客為主

2018-06-16 13:16

台化：海外擴廠腳步不停歇

2018-06-16 01:54

與石化業座談 賴揆保證不缺水電

2018-06-16 01:55

水利署：前瞻水環境建設已翻轉傳統治水思維

2018-06-16 17:13

台杉生技基金 規模突破60億

2018-06-16 01:45

百貨拚美食戰！可叫外送、24小時營業一招又一招

2018-06-16 16:44

太設 加速衝刺三大事業

2018-06-16 01:54

地震基金再保爭議 金管會提3點說明

2018-06-16 12:24

餐飲改變租屋市場 學者憂：壓縮其他經濟成長

2018-06-16 13:19

運動風氣盛 挑戰自我別忘先買保險

2018-06-16 13:40

跳電頻傳 台電設「三快」小組待命

2018-06-16 21:34

催動產業創新 台杉扮點火角色

2018-06-16 01:45

金融創新多元發展 6大範疇展現具體成果

2018-06-16 15:21

觀光外匯收入 連三年衰退

2018-06-17 00:06

華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06

華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06

新南向國家 來台旅客增49萬

2018-06-17 00:06

每周一勢／Q1工具機生產價值 增13.3％

2018-06-17 00:06

老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06

致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top