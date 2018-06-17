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老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

華一聲學經營團隊，均是產業中具有豐富經驗的人才。 記者陳昱翔/攝影
華一聲學經營團隊，均是產業中具有豐富經驗的人才。 記者陳昱翔/攝影
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華一聲學去年成立，今年已帶著自家薄膜產品參加美國消費性電子展（CES），不僅在新創公司中較為罕見，而且更奇特的是華一聲學員工平均年齡達40歲以上，老將拚創新決心令人欽佩。

華一聲學總經理鄭岳世表示，公司目前只有六個人，但是平均年齡是40歲，的確比很多新創公司中常見的平均年齡30歲以下大上很多，主要原因在於聲學產業很需要經驗累積，才能滿足客戶的要求。

鄭岳世指出，聲音感官是很直覺化的，好聽、不好聽、聲音乾淨、不乾淨，對聲音要求很高的人，一聽就出來了，因此需要有經驗的老將，針對聲音進行調校以及測試，而這樣的工作這對於剛出社會的年輕人而言，比較不容易做到。

鄭岳世解釋，雖然說平均年齡較高，但不代表公司不重視世代交代，只是在創業初期，需要的是極具經驗的沙場老將，未來擴大徵才時，才能母雞帶小雞，讓公司業績表現能蒸蒸日上。

鄭岳世認為，聲學產業其實很傳統，過去數十年，業界都只追求更高音質、及如何降低成本目標，而此刻智慧時代來臨，也衝擊著聲學產業面臨全新變革，必須要將輕薄化、時尚化給考量進去，所以新技術才有發展空間。

鄭岳世指出，台灣聲學人才尋覓不易，要對音質很有興趣的人才可能做得下去，但這部分的人才愈來愈少，所以容易出現人才斷層；所幸，隨著智慧音箱問世後，科技與聲學的結合，讓市場商機愈來愈大，期盼能吸引更多年輕人加入此產業。

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