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華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

新創公司華一聲學憑藉著工研院技轉的薄型聲學技術，擬打破舊有動線圈技術，插旗全球音響、耳機市場，雖然目前尚未量產出貨，但其技術已日趨成熟，公司估計未來數年內，薄膜聲學技術將會從原本高階市場，向下滲透至中低階市場，屆時市場將會徹底翻轉。

華一聲學總經理鄭岳世指出，傳統動線圈有許多先天上的設計限制，讓聲學品牌商的開發者在設計產品外觀時綁手綁腳，而薄膜技術擁有可撓式特性，因此不僅能輕薄，還可以做到彎曲，此特性可大幅提升產品可塑性。

鄭岳世強調，薄膜技術與動線圈技術並非彼此衝突，反而可以互補，目前市面上已有不少音響同時具備薄膜技術與動線圈技術，但價格也相對較高，通常屬於高階音響產品。

據悉，整合薄膜技術與動線圈技術的音響產品，通常是兼具高品質的高、中、低音表現；其中，因為薄膜傳導的人聲相當乾淨，因此在中低音表現非常穩定，成為不少音響玩家的摯愛。

動線圈產品的線材也會影響音質，但薄膜較無這方面的問題。鄭岳世表示，動線圈技術所採用的線材，往往會決定音質是否能呈現無損，昂貴的線材動輒上萬元，對消費者都是很重的負擔。

反觀，薄膜技術因材料特性，並無線材方面的問題，雖然本身造價較高，但整體算下來也未必較貴。鄭岳世表示，市面上許多知名聲學品牌大廠所推出的薄膜技術產品，大多是自家製造、研發，而且多應用於高階產品中，而公司的薄膜產品則可壓低成本，並提供給所有願意採用的客戶，因此有望將低終端價格，讓薄膜產品更為普及。

聊到自家公司關鍵技術，鄭岳世指出，對公司而言，技術不是問題，如何做到製程穩定、良率高，將關係到量產時程，只要能快速量產，就能把薄膜膜組的價格壓低，才能到市場上競爭，而我們將會努力做研發，期盼能儘早將台灣的聲學技術發揚光大。

工研院耳機
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