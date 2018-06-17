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華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06經濟日報 記者陳昱翔／台北報導

華一聲學總經理 鄭岳世
華一聲學總經理 鄭岳世
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華一聲學的薄膜聲學產品，具有輕、薄、音質佳的特性。 記者陳昱翔/攝影
華一聲學的薄膜聲學產品，具有輕、薄、音質佳的特性。 記者陳昱翔/攝影
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為了替台灣尋找經濟新動能，經濟日報推出「創業超新星」系列專題報導，本系列介紹台灣最具創新能力的新秀，報導這些新創公司的優勢及潛力，讓其價值被外界看見，獲得更多資源挹注，成為未來台灣經濟發展的中流砥柱。

隨著蘋果、亞馬遜、Google等科技巨擘陸續推出智慧音箱裝置，引爆新一波音響、耳機等聲學產業革命後，此一市場商機再度擴大，成為各家相關業者必爭之地；新創公司華一聲學擁工研院薄膜技轉，以及華冠集團資源等二大武器，正積極發展新一代薄膜聲學產品，卡位市場商機。

華一聲學創立於2017年，資本額為1億元，其中華冠集團持股七成股權，工研院以及經營團隊占三成。該公司由華冠集團輔導，工研院負責技轉，目前員工人數雖然僅六至七人，但因手握新一代薄膜聲學技術以及專利，備受業界關注。

華一聲學總經理鄭岳世表示，公司不少員工都是工研院出身，因為看見工研院自行研發的薄膜技術相當具有市場競爭力，有機會能發揚光大，因此向工研院申請技轉，再找來華冠集團做後盾，創立此公司，目前雖在起步階段，但技術、產品都已陸續到位。

至於華冠集團方面，鄭岳世透露，當初創立前，有親自去找華冠集團的前董事長李森田洽談，他相當認同我們朝聲學系統設計方向發展，加上華冠本身有手機組裝業務，因此促使華一聲學、華冠、工研院等三方面合作。

鄭岳世表示，目前市場上的音響、耳機等聲學裝置，大多採用動線圈技術做為聲音的傳導方式，其優點是量大、成本低，而且製程穩定，但缺點是體積較大，會限制產品輕薄度以及設計感，音效反應時間較慢，致使音質表現無法達到高品質，雖然成為聲學產業中的技術挑戰，卻也開啟了新的機會。

鄭岳世指出，由工研院技轉的新世代薄膜聲學技術，可彌補傳統動線圈技術的不足，透過薄膜本身的特性，能讓音響、耳機、甚至手機，達到輕量化，音質佳以及能彎折的優勢，滿足品牌客戶以及消費者對聲學產品的嚴苛要求。

根據研究機構統計，全球耳機年出貨量約30億支，而手機出貨量約15億支，若在加計音響數量，每年聲學產品銷售量至少約50億部，因此商機相當龐大；而近年來智慧音箱問世後，聲學產品年銷售量也將持續增長，對聲學產業而言是正面幫助。

鄭岳世認為，聲學產業發展歷史相當悠久，但一直到近年來隨著物聯網發展後，才開始有了新變化；其中，最顯著的例子就是加入了連網以及語音助理等功能，這些新應用讓產品有了更多變化，也刺激了銷售量增長。

此外，目前每一家智慧手機品牌廠銷售產品時，也都會附贈耳機，因此一年機出貨量約15億支，也意味著耳機至少出貨15億支；甚至部分廠牌的平板電腦、筆電也會隨機附贈耳機，這些裝置的需求只要不減弱，都會推升聲學產品出貨量提升。

鄭岳世表示，雖然聲學市場商機龐大，但耳機或音響均是相當成熟的消費性產品，而且市場價格競爭也非常劇烈，這也是為何主流市場大多是動線圈技術的聲學產品，而非音質較佳的薄膜技術聲學產品。

鄭岳世認為，目前我們所研發的薄膜技術，雖然成本還無法壓到像動線圈技術這麼低，但已經比其他競爭對手具有價格優勢，加上技術本身可為客戶進行客製化服務，因此有信心能獲得國際客戶認同，躍上國際舞台。

事實上，華一聲學雖然去年才成立，但今年就去參加美國消費性電子展（CES），在許多聲學品牌廠面前，大秀自身薄膜技術，目前已有不少客戶接洽，已經在談產品設計以及進行聲音調校，今年下半年有望量產，最快明年初就有機會看見成品。

華一聲學小檔案

資本額：1億元

股東結構：工研院與經營團隊持股三成，華冠集團持股七成

主要業務：薄膜聲學製造、設計

主要優勢：薄膜聲學產品具備可撓式、輕薄、音質佳的優勢

華冠工研院耳機
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