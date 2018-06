雲端服務 企業轉型幫手

2018-06-17 01:36 經濟日報 林明宜(STPI科技政策研究組)



雲端服務是一種有效利用、共享運算和儲存資源的應用,只要有網路和終端裝置,使用者就可以連上雲端使用軟體、存取檔案和執行運算,以較低價格獲得強大的運算能力、服務和儲存空間。除了降低成本,使用上的彈性和可擴充性也是雲端的優勢。

雲端服務根據資料存取地點和分享方式,可分為公有雲和私有雲。公有雲是由第三方廠商提供運算和儲存資源開放給大眾和企業使用;私有雲為個人或企業自有軟硬體,自行設定資料管理和雲端分享;公有雲的好處在於企業成本較低,但相對的安全性也較低,私有雲的建置成本高,但安全性和自主性高;多數企業近年採用混合雲的方式,依資料類型和需要分別放置於公有和私有雲。

而依據使用者層級和服務提供類型雲端服務,又可分為基礎設施即服務(Infrastructure as a service, IaaS)、平台即服務(Platform as a service, PaaS)、軟體即服務(Software as a service, SaaS);IaaS提供伺服器、儲存硬體等基礎設施主要服務對像為企業IT人員,PaaS提供軟體開發人員軟體開發平台,SaaS提供各種線上應用軟體供終端使用者使用(如Google document)。

IDC調查顯示,企業認為進行數位化轉型時,最重要技術投資項目依序為雲端、巨量資料分析、行動技術、物聯網和人工智慧/認知科技,雲端部署被認為應該是主要的優先投資重點,因為將會是其他新興應用/技術運用的平台和基礎,將近四分之三的科技業CFO認為,雲端運算今年會和業者的領域產生顯著衝擊。雲端供應商也看好市場未來,微軟和亞馬遜去年就將資料中心的容量翻倍。到2020年時,雲端儲存市場預計將成長至481億美元,雲端運算市場將達1,620億美元。

企業部署混合雲的動作,將是雲端市場最大的推動力量,混合雲的市場在2017年較2016年成長三倍;有超過六成的企業已經使用或是正在推行公有雲,使用基礎設施即服務(IaaS)做為IT基礎設施;而本地安裝的私有雲儲存是雲端成長最快的區塊,被企業採用軟體定義平台和物件式儲存平台推動成長,這兩種平台由於可以整合底層複雜的硬體資源,以及適應大量無結構的資料,因此很快就獲到使用者的擁護。

雖然雲端導入為時勢所趨,對資安的疑慮仍是企業延遲實行之主因,超過五成的公司因安全技術問題而延後導入雲端,個資洩露頻傳和勒索軟體的盛行,例如上半年肆虐全球的「WannaCry」和變種「Petya」,更加深資安防護的疑慮,當愈來愈多資料被移向雲端,自然會成為駭客的攻擊目標。

雲端供應商藉由監控、資料存取授權、資料加密等手段來保障資料安全,用戶也可選擇並被鼓勵多一層保護,自行為資料加密。金融機構和政府機關一向對資料上傳雲端最為保守,但美國政府去年起開始將機密資料上傳至經高度機密安全認證的雲端供應商,顯示雲端安全性受到一定程度信任。

事實上近年大部分資安事故多因用戶端安全設定錯誤,或資料未妥善管理加密等人為疏失所造成。

隨著雲端平台服務漸趨成熟,加上預計2019年啟動5G以百倍於4G的資料傳輸速度,將使內容資訊(AR、 VR等)和即時資訊傳輸時間大為縮短,雲端資料處理更為順暢,雲端市場將同時從企業端和消費者應用端獲得強大推力,成為未來數位資產價值鏈中重要的一環。

(作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員)

科技政策研究組

STPI科技政策研究組肩負「國家級科技智庫」角色,積極發展科技資訊分析能力,建立科技政策研究的能量,結合學者專家整合建立科技政策研究體系,以支援政府科技政策決策,及加速我國科技整體發展與提升國際競爭力。