親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／陳偉殷不氣餒 對決老東家金鶯搶勝

雲端服務 企業轉型幫手

2018-06-17 01:36經濟日報 林明宜（STPI科技政策研究組）

雲端服務是一種有效利用、共享運算和儲存資源的應用，只要有網路和終端裝置，使用者就可以連上雲端使用軟體、存取檔案和執行運算，以較低價格獲得強大的運算能力、服務和儲存空間。除了降低成本，使用上的彈性和可擴充性也是雲端的優勢。

雲端服務根據資料存取地點和分享方式，可分為公有雲和私有雲。公有雲是由第三方廠商提供運算和儲存資源開放給大眾和企業使用；私有雲為個人或企業自有軟硬體，自行設定資料管理和雲端分享；公有雲的好處在於企業成本較低，但相對的安全性也較低，私有雲的建置成本高，但安全性和自主性高；多數企業近年採用混合雲的方式，依資料類型和需要分別放置於公有和私有雲。

而依據使用者層級和服務提供類型雲端服務，又可分為基礎設施即服務(Infrastructure as a service, IaaS)、平台即服務(Platform as a service, PaaS)、軟體即服務(Software as a service, SaaS)；IaaS提供伺服器、儲存硬體等基礎設施主要服務對像為企業IT人員，PaaS提供軟體開發人員軟體開發平台，SaaS提供各種線上應用軟體供終端使用者使用(如Google document)。

IDC調查顯示，企業認為進行數位化轉型時，最重要技術投資項目依序為雲端、巨量資料分析、行動技術、物聯網和人工智慧／認知科技，雲端部署被認為應該是主要的優先投資重點，因為將會是其他新興應用／技術運用的平台和基礎，將近四分之三的科技業CFO認為，雲端運算今年會和業者的領域產生顯著衝擊。雲端供應商也看好市場未來，微軟和亞馬遜去年就將資料中心的容量翻倍。到2020年時，雲端儲存市場預計將成長至481億美元，雲端運算市場將達1,620億美元。

企業部署混合雲的動作，將是雲端市場最大的推動力量，混合雲的市場在2017年較2016年成長三倍；有超過六成的企業已經使用或是正在推行公有雲，使用基礎設施即服務(IaaS)做為IT基礎設施；而本地安裝的私有雲儲存是雲端成長最快的區塊，被企業採用軟體定義平台和物件式儲存平台推動成長，這兩種平台由於可以整合底層複雜的硬體資源，以及適應大量無結構的資料，因此很快就獲到使用者的擁護。

雖然雲端導入為時勢所趨，對資安的疑慮仍是企業延遲實行之主因，超過五成的公司因安全技術問題而延後導入雲端，個資洩露頻傳和勒索軟體的盛行，例如上半年肆虐全球的「WannaCry」和變種「Petya」，更加深資安防護的疑慮，當愈來愈多資料被移向雲端，自然會成為駭客的攻擊目標。

雲端供應商藉由監控、資料存取授權、資料加密等手段來保障資料安全，用戶也可選擇並被鼓勵多一層保護，自行為資料加密。金融機構和政府機關一向對資料上傳雲端最為保守，但美國政府去年起開始將機密資料上傳至經高度機密安全認證的雲端供應商，顯示雲端安全性受到一定程度信任。

事實上近年大部分資安事故多因用戶端安全設定錯誤，或資料未妥善管理加密等人為疏失所造成。

隨著雲端平台服務漸趨成熟，加上預計2019年啟動5G以百倍於4G的資料傳輸速度，將使內容資訊(AR、 VR等)和即時資訊傳輸時間大為縮短，雲端資料處理更為順暢，雲端市場將同時從企業端和消費者應用端獲得強大推力，成為未來數位資產價值鏈中重要的一環。

（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員）

科技政策研究組

STPI科技政策研究組肩負「國家級科技智庫」角色，積極發展科技資訊分析能力，建立科技政策研究的能量，結合學者專家整合建立科技政策研究體系，以支援政府科技政策決策，及加速我國科技整體發展與提升國際競爭力。

雲端服務資安4G
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

鴻海22日股東會 郭董談四大事

2018-06-17 01:36

CSR報告書出爐 台積社會責任 十項第一

2018-06-17 01:36

華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06

四種儲存技術 下世代明星

2018-06-17 01:36

新需求爆發 記憶體動能強

2018-06-17 01:36

致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06

老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06

華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06

AI、5G、車電 半導體新箭頭

2018-06-16 13:34

廣達未遭美中貿易戰波及

2018-06-16 01:54

聯發科營運復甦…年底驗收成果

2018-06-16 01:54

市況紊亂…MLCC供需還在拔河

2018-06-16 01:54

陳泰銘又出手 凱美19日停牌 傳併帛漢

2018-06-16 01:54

廣達攻人工智慧 一定要贏

2018-06-16 01:54

MLCC龍頭漲價 台廠大利多

2018-06-16 01:54

迎雙新科技 聯發科喊增千億投資

2018-06-16 01:54

宏碁電競NB 在美報捷

2018-06-16 00:07

工研院5G小基站智慧網管技術 獲獎

2018-06-15 22:49

三星電子連續七年榮登亞洲最佳品牌榜首

2018-06-15 22:26

後張忠謀時代 台積電另一位「張董」

2018-06-15 11:36

透過LED可視通訊技術創造新智慧型資訊應用

2018-06-13 12:21
看更多

熱門文章

端午節上班有雙倍薪 勞動部：雇主不給可檢舉

2018-06-16 13:55

美中貿易戰再起 鄧振中：初步看對台影響不大

2018-06-16 14:59

北市首創房市紅藍燈 一眼看懂房市景氣

2018-06-16 07:40

法拍屋檢便宜 四大風險不可不知

2018-06-16 11:30

AI、5G、車電 半導體新箭頭

2018-06-16 13:34

到處都是餐廳 壓縮其它業種、改變租屋市場

2018-06-16 16:44

台電頻跳電 環團：台電應改善配電端問題

2018-06-16 10:33

美中互課高關稅 台機械工具機業者沒在怕

2018-06-16 10:58

投資型保單保本保息惹議 金管會緊盯

2018-06-16 14:35

百貨美食街 強勢反客為主

2018-06-16 13:16

水利署：前瞻水環境建設已翻轉傳統治水思維

2018-06-16 17:13

百貨拚美食戰！可叫外送、24小時營業一招又一招

2018-06-16 16:44

地震基金再保爭議 金管會提3點說明

2018-06-16 12:24

餐飲改變租屋市場 學者憂：壓縮其他經濟成長

2018-06-16 13:19

運動風氣盛 挑戰自我別忘先買保險

2018-06-16 13:40

跳電頻傳 台電設「三快」小組待命

2018-06-16 21:34

鴻海22日股東會 郭董談四大事

2018-06-17 01:36

觀光外匯收入 連三年衰退

2018-06-17 00:06

信用卡溢繳款成詐騙工具 國泰世華開第一槍

2018-06-16 23:37

金融創新多元發展 6大範疇展現具體成果

2018-06-16 15:21

新南向國家 來台旅客增49萬

2018-06-17 00:06

挺風電融資 政院掛三保證

2018-06-17 01:16

華一聲學薄膜技術 翻轉產業

2018-06-17 00:06

華一聲學專利出擊 打造智慧好聲音

2018-06-17 00:06

四種儲存技術 下世代明星

2018-06-17 01:36

每周一勢／Q1工具機生產價值 增13.3％

2018-06-17 00:06

鳳梨酥面膜 來台旅客最夯伴手禮

2018-06-17 00:06

匯市最前線／台幣連貶 後市疲弱

2018-06-17 00:47

新需求爆發 記憶體動能強

2018-06-17 01:36

老將拚創新 華一聲學抓住大商機

2018-06-17 00:06

離岸風電競價階段 各團隊掀熱戰

2018-06-17 01:17

致勝心法／三大元素 幫新創公司站穩腳步

2018-06-17 00:06

詐騙多 全台3.2萬警示帳戶

2018-06-16 23:44

台灣168／基本金屬出口 連六季勁揚

2018-06-17 00:06

央行21日理監事會 估不升息

2018-06-17 01:21

離岸風電海纜廊道進度 賴揆關注

2018-06-17 01:17

CSR報告書出爐 台積社會責任 十項第一

2018-06-17 01:36

雲端服務 企業轉型幫手

2018-06-17 01:36

拚智慧醫療 生物資料庫將整合

2018-06-17 01:02

5月外銷訂單21日公布 有望連三紅

2018-06-17 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top