聯發科營運復甦…年底驗收成果

2018-06-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



聯發科過去二年營運進入低潮期，董事長蔡明介不斷積極調整營運方針。蔡明介昨（15）日指出，目前處於復甦的第一階段，還在動態調整，預定明年底可以達到原定目標。法人預估，今年底營收應可看到初步成果。

聯發科過去兩年因誤判中國市場4G升級速度，智慧手機產品藍圖策略失當，遭遇營運瓶頸期。2017年蔡明介邀請現任執行長蔡力行加入營運團隊，希望重整腳步。蔡明介去年股東會後表示，營運復甦期（Recover）需要一年半至兩年的時間。蔡明介說，現在還是動態調整階段，目前知道2020年會有第五代行動通訊（5G）產品，第一階段的兩年期限，正以既定速度進行，目標是市占率和獲利穩固。第一階段復甦計畫是到明年底見成果，但他坦言，從長期角度看，這是一場無止盡的戰爭。

蔡力行說，去年公司營運很辛苦，不管從財務面或市占率來看都往下走；這一年來開始回升向上。他認為，蔡明介對於「復甦」有嚴格要求，現在來看動能和方向都是正確的。

蔡力行認為，挑戰很嚴峻，不能只看智慧手機產品線，目前手機業績只占營收四成左右，對手機依賴減少，對集團整體是較平衡的發展；無論是需要半年或一年時間，進步都是無止境的，他也希望明年會有更好的表現。對於經營團隊的成績，蔡明介去年給了90分，經過一年，他給蔡力行打91分，較先前多1分。對於只多「1分」，蔡明介恢復工程師本色：做半導體的都知道，電流上去比較快，再增加就比較慢。