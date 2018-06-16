迎雙新科技 聯發科喊增千億投資

2018-06-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



聯發科董事長蔡明介（右）和執行長蔡力行均看好5G和AI長期發展。 謝佳雯／攝影 分享 facebook

人工智慧（AI）技術一日千里，進展速度遠勝摩爾定律，加上第五代行動通訊（5G）時代將至，聯發科董事長蔡明介昨（15）日表示，過去計畫五年內投資2,000億元已不夠用，將會加碼投資。他雖未具體說明加碼金額，但認為增加500億至1,000億元也不是不可能。

聯發科昨日舉行股東會，通過去年財報、盈餘分配案並順利改選董監事。蔡明介會後接受媒體訪問時，重點環繞在AI和5G，受訪結束後還轉頭向媒體再次強調「AI、5G」後才離去，顯見對這兩項新科技的重視。

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蔡明介兩年前股東會後宣布，未來五年內，聯發科將斥資2,000億元投入包括5G、AI、物聯網、工業4.0、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）、車用等先進技術研發。

兩年過後，蔡明介說，發現原來2,000億元是不夠的，因為布局5G和AI的需求大增，若要把這些先進技術都做好，勢必增加研發經費。

蔡明介指出，5G系統單晶片可能是2020年或2021年以後的事，但這次5G時代，聯發科準備得比4G好，擁有相當好的位置；聯發科強項在於擁有各式各樣IP，會基於這些基礎發展AI。

蔡明介說，兩年前Google提出「AI First」，當時就可看到AI的威力，但AI技術和架構一日千里，Google說AI每三個月到半年技術就會更進一步，甚至比摩爾定律快三到五倍。他認為，這是爆炸性的進步，聯發科會將手機、汽車、客製化晶片（ASIC）等產品線都結合AI應用。

蔡明介表示，聯發科的研發費用預期持續增加，重點還是會放在5G與AI領域，其中5G是既有的技術，AI牽涉更廣，包含通訊、運算與多媒體技術都需要整合，另外還有搭配類比電路及RF的設計。

蔡明介強調，聯發科目前在台灣、美國、北歐、印度與中國大陸都有研發人員，未來這幾個地方會持續投入並增加人員，台灣仍是重要的研發重鎮。