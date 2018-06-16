陳泰銘又出手 凱美19日停牌 傳併帛漢

2018-06-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



被動元件龍頭廠國巨集團旗下鋁質電解電容廠凱美昨（15）日宣布19日暫停交易，因為同一時間乙太網路變壓器（LAN Transformer）供應商帛漢也宣布停牌，市場預期應是兩家廠商即將合併。

國巨集團今年進入併購年，除了國巨本身陸續合併保護元件廠君耀-KY、美國變壓器和天線供應商普思電子（Pulse Electronics）外，奇力新也併購電感同業美磊；凱美則繼持股保護元件和天線廠佳邦後，又宣布於下周二暫停交易。

凱美並未對外說明暫停交易原因，不過同一時間，帛漢也宣布將在同日停牌，法人預期，應是偏向這兩家廠商即將合併。

凱美經過體質調整，去年至今維持穩定獲利，加上出售中國大陸龍華廠利益逾30億元將於本季認列，又要進行減資，今年全年每股純益將超過35元，母公司智寶同受其惠，近日股價大漲，雙雙站上歷史高點，凱美昨以漲停收在88.5元。

由於即將有豐厚現金入帳，凱美啟動向外擴張計劃，目前已斥資約7.37億元拿下佳邦19.63%股權，這次若再宣布併購帛漢，將是今年第二起對外投資和併購計畫。

帛漢是全球最大乙太網路變壓器製造商，與國巨剛併購的普思算是同業，去年營收24.24億元、毛利率38.7%，每股純益5.27元，連續三年賺逾半個股本。帛漢昨漲0.2元收71.9元。

從帛漢營收和毛利率來看，營收幾乎是凱美的兩倍，毛利率也高於凱美的20.4%，法人預估，合併案將有利凱美拉升營收和毛利率。