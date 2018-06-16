親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

市況紊亂…MLCC供需還在拔河

2018-06-16 01:54經濟日報 記者 謝佳雯

被動元件積層陶瓷電容（MLCC）因為缺貨、漲價，成為上半年台股火熱話題。目前看來，市況趨緊且亂，供需雙方之間仍在進行一場拔河賽。

MLCC自前年下半年起開始缺貨，至今屆滿兩年。各家MLCC廠大多樂觀看待後市，不但國巨董事長陳泰銘認為缺貨將延續到2019年，華新科總經理顧立荊更直指至2025年都看不到曙光。

但屢被缺貨和漲價困擾的系統廠，近期也連番釋出「庫存已備足二到三季」、「設計即將改版」、「被動元件已不太缺貨」等訊息，壓抑MLCC供應商的氣勢。

不過，日前國巨線上法說會中，有法人關心國巨第1季庫存周轉天數拉高到54天，高於上季水準。在缺貨狀態中，何以庫存會拉高？

陳泰銘回應，因為產品組合改變，高毛利、高單價品項變多，成本墊高，存貨金額也拉高；若同時扣掉在途等因素，周轉天數只有35天，與合理天數60天的差異仍大；第2季還將拉高至45天，以滿足客戶需求。

庫存拉高，讓國巨在法說會後股價連跌三天，三天內跌掉180元，至昨（15）日才站穩腳步。悲觀者認為，國巨庫存拉高，代表市況不缺了；樂觀者還是認為，國巨可能押寶第3季有機會價量齊揚，增加庫存應戰。

但就市況來看，因為缺貨期太長，確實偏亂，雖然今年缺貨態勢底定，但明年供需仍須視市場需求和新增產能成長幅度，還有通路商囤貨數量、客戶庫存水位和修改設計進度等情況而定，變數不少，都將左右MLCC的價量波動。

國巨法說會
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

廣達攻人工智慧 一定要贏

2018-06-16 01:54

MLCC龍頭漲價 台廠大利多

2018-06-16 01:54

聯發科蔡明介：2000億經費不夠 將加強投資5G和AI

2018-06-15 12:14

中華電 爭取純網銀執照

2018-06-16 00:07

宏碁電競NB 在美報捷

2018-06-16 00:07

廣達未遭美中貿易戰波及

2018-06-16 01:54

聯發科營運復甦…年底驗收成果

2018-06-16 01:54

陳泰銘又出手 凱美19日停牌 傳併帛漢

2018-06-16 01:54

迎雙新科技 聯發科喊增千億投資

2018-06-16 01:54

林百里：AI產業最怕缺電

2018-06-16 00:06

工研院5G小基站智慧網管技術 獲獎

2018-06-15 22:49

三星電子連續七年榮登亞洲最佳品牌榜首

2018-06-15 22:26

中華電盼進軍網銀 布局行動科技

2018-06-15 21:21

億光下半年看旺 估車用營收占比逾10%

2018-06-15 19:24

微星電競桌機出貨 今年估增3到5成

2018-06-15 18:51

合晶現增完成 11.7億元到手

2018-06-15 18:44

宏正控陸廠侵權 二審勝訴

2018-06-15 18:39

宏達電DeepQ辦比賽 深耕台灣AI人才

2018-06-15 18:32

中砂攜山村硝子攻光學鏡片 增資台灣山村光學

2018-06-15 18:31

成大與東京電力攜手合作 發展前瞻智慧能源科技

2018-06-15 18:28

中嘉案再送NCC審查 市場競爭將納考量

2018-06-15 17:43

中國進出口銀行董事長胡曉煉：一帶一路與單邊主義形成鮮明對比

2018-06-15 17:12

台積電去年繳稅661.9億 居台灣之冠

2018-06-15 15:10

合作周年 蔡明介給蔡力行91分

2018-06-15 14:35

蔡明介：聯發科5G後年起收割

2018-06-15 14:35

宏碁電競NB點火 終讓股東看到成績

2018-06-15 14:35

廣達衝AI 籲政府速訂國家整體戰略

2018-06-15 14:35

林百里談缺電：AI是趨勢 千萬不能停電

2018-06-15 14:35

鴻海集團股東4G方案出爐 亞太電信推168吃到飽

2018-06-15 14:32

影／中華電股東會火爆 批499之亂惡整員工

2018-06-15 13:29

林百里：30年內難有產業取代AI

2018-06-15 12:55

499之亂 鄭優吐心聲：我支持就負責到底

2018-06-15 12:49

宏碁智慧佛珠超夯 陳俊聖：小兵立大功

2018-06-15 12:08

後張忠謀時代 台積電另一位「張董」

2018-06-15 11:36

台積電接班人年賺逾2億元 為中位數員工134倍

2018-06-15 10:05

林憲銘 看好電動車零件

2018-06-15 01:55

智冠經營權之爭落幕 王俊博：這三個月像打仗

2018-06-15 01:55

中嘉新買家 面臨三大考驗

2018-06-15 01:54

神祕貴公子 扛遠東數位轉型重任

2018-06-15 01:54
看更多

熱門文章

鴻海集團股東4G方案出爐 亞太電信推168吃到飽

2018-06-15 14:32

美中貿易開戰 工商團體點名三類產業首當其衝

2018-06-15 22:42

新竹房市有多強？ 看這兩張表就明白

2018-06-15 09:36

豪雨挹注南部三水庫 台南限水可望解除

2018-06-15 13:12

南部水庫解渴了！ 水利署：端午節後評估調整水情燈號

2018-06-15 11:35

IKEA明年中開新店店 首度對外大型徵才逾百人

2018-06-15 10:21

13%存款將退場 國銀工會要罷工

2018-06-15 17:41

台積電接班人年賺逾2億元 為中位數員工134倍

2018-06-15 10:05

宏碁智慧佛珠超夯 陳俊聖：小兵立大功

2018-06-15 12:08

美元高利定存看到3字頭 藏4大盲點

2018-06-15 17:20

永豐金股東會 寶佳踢館提三大問題

2018-06-15 10:38

台積電去年繳稅661.9億 居台灣之冠

2018-06-15 15:10

央行：台灣蟬聯全球第五大淨債權國

2018-06-15 18:57

台化股東會剛結束 總經理走馬換將

2018-06-15 21:19

雙北中古屋人氣旺 中山、中和交易最多

2018-06-15 09:56

林百里：30年內難有產業取代AI

2018-06-15 12:55

快速累積哩程 柴米油鹽醬醋茶全刷這張卡

2018-06-15 06:49

永豐金股東會 工會爆永豐銀離職率高

2018-06-15 12:16

新台幣貶6.4分破30元大關 收30.002元

2018-06-15 18:32

退休三金 為自己做好長照

2018-06-15 14:32

聯發科蔡明介：2000億經費不夠 將加強投資5G和AI

2018-06-15 12:14

離職率過高 永豐金工會：誰對員工好就支持誰

2018-06-15 11:50

上海商銀順利改選榮鴻慶連任董座 估今年底前上市

2018-06-15 14:26

Gogoro 2系列打敗勁戰 奪125cc機車龍頭

2018-06-15 21:49

餐飲一級戰場 不在台北在高雄

2018-06-15 13:44

空服遭懲 勞部認定華航有不當勞動行為

2018-06-15 18:51

大安區靠邊站 餐飲一級戰場在這裡

2018-06-15 15:15

影／中華電股東會火爆 批499之亂惡整員工

2018-06-15 13:29

第三波違反勞基法等334家業者 新北市開罰

2018-06-15 12:01

看好5G、AI應用 聯發科蔡明介：五年投資2000億要上修

2018-06-15 12:05

廣達衝AI 籲政府速訂國家整體戰略

2018-06-15 14:35

新台幣連7貶再破30元大關 美國升息效應持續

2018-06-15 18:46

兆豐金股東會 小股東質問：到底幫誰洗錢？

2018-06-15 10:25

策略行銷／李添財…德國取經 圓啤酒夢

2018-06-15 04:59

合晶現增完成 11.7億元到手

2018-06-15 18:44

股東會／寶佳集團踢館 永豐金股東會火藥味濃

2018-06-15 14:35

嘉晶看好今年業績 成長幅度估二成以上

2018-06-15 09:14

促參法施行細則修正 長照設施列入社會福利設施

2018-06-15 06:49

被動元件出口暢旺 連二年雙位數成長

2018-06-15 21:25

營利事業取名學問大 這個生肖最受青睞

2018-06-15 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top