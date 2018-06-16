市況紊亂…MLCC供需還在拔河

2018-06-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯



被動元件積層陶瓷電容（MLCC）因為缺貨、漲價，成為上半年台股火熱話題。目前看來，市況趨緊且亂，供需雙方之間仍在進行一場拔河賽。

MLCC自前年下半年起開始缺貨，至今屆滿兩年。各家MLCC廠大多樂觀看待後市，不但國巨董事長陳泰銘認為缺貨將延續到2019年，華新科總經理顧立荊更直指至2025年都看不到曙光。

但屢被缺貨和漲價困擾的系統廠，近期也連番釋出「庫存已備足二到三季」、「設計即將改版」、「被動元件已不太缺貨」等訊息，壓抑MLCC供應商的氣勢。

不過，日前國巨線上法說會中，有法人關心國巨第1季庫存周轉天數拉高到54天，高於上季水準。在缺貨狀態中，何以庫存會拉高？

陳泰銘回應，因為產品組合改變，高毛利、高單價品項變多，成本墊高，存貨金額也拉高；若同時扣掉在途等因素，周轉天數只有35天，與合理天數60天的差異仍大；第2季還將拉高至45天，以滿足客戶需求。

庫存拉高，讓國巨在法說會後股價連跌三天，三天內跌掉180元，至昨（15）日才站穩腳步。悲觀者認為，國巨庫存拉高，代表市況不缺了；樂觀者還是認為，國巨可能押寶第3季有機會價量齊揚，增加庫存應戰。

但就市況來看，因為缺貨期太長，確實偏亂，雖然今年缺貨態勢底定，但明年供需仍須視市場需求和新增產能成長幅度，還有通路商囤貨數量、客戶庫存水位和修改設計進度等情況而定，變數不少，都將左右MLCC的價量波動。