MLCC龍頭漲價 台廠大利多

2018-06-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



路透引用外資報告指出，全球MLCC龍頭村田製作所已開始和客戶端協商漲價。 路透 分享 facebook

路透引用外資報告指出，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所（Murata）已開始和客戶端協商漲價，要求調漲二到三成，獲利將大幅改善。法人仍在觀察，村田漲價動作如果成真，是否再度帶動台廠啟動新一輪漲價。

台灣MLCC供應商包括龍頭廠國巨、華新科、禾伸堂、達方、信昌電，和通路商日電貿、蜜望實等。受惠MLCC缺貨和價格連連上漲，上述廠商今年上半年獲利呈跳躍狀態，帶動股價漲勢驚人，國巨因此坐上台股股后寶座，第2季就有機會挑戰單月每股賺進10元大關。

路透引用外資報告指出，在對MLCC大客戶進行訪調後得知，日系MLCC供應商已開始和客戶協商漲價，要求調漲20%至30%，因此將村田的評等自原本的「中立」，調升為「優於大盤」，並同步調升另一家日系大廠太陽誘電的目標價。

村田上周才剛剛宣布，為因應MLCC需求增加，旗下生產子公司「福井村田製作所」已取得建廠用地，計畫投資290億日圓、折合新台幣近80億元興建MLCC新廠，新廠預定今年9月動工，明年12月完工。

更早之前，村田也宣布在「出雲村田製作所」和位於菲律賓馬尼拉近郊的工廠進行擴產，預估2020年3月底，村田的MLCC產能將增加兩成。

村田大規模啟動建廠計畫，主要是因應未來車用和第五代行動通訊（5G）需求增加。但在完成建廠前，MLCC缺貨趨勢沒有改變，客戶訂單持續湧入，因此市場屢次傳出村田可能會向客戶端調漲售價。