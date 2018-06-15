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工研院5G小基站智慧網管技術 獲獎

2018-06-15 22:49經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院５G創新技術獲國際肯定！呼應政府5+2產業創新計畫的亞洲矽谷政策，工研院持續研發5G關鍵技術與應用，在經濟部技術處科技專案計畫支持下，工研院與遠傳電信及明泰科技共同合作的「自我組織網路管理（SON）技術」，近日於英國倫敦舉行的全球電信產業技術發表展示會（SCWS World 2018），獲得小型基地台論壇（SCF）頒發評審團特別獎榮譽，同時獲獎的還有Nokia、日本軟銀集團等國際大廠。

小型基地台論壇 SCF）是推動全球電信產業標準化技術交流的重要場合，每年評選出對小型基地台技術有創新突破或產業貢獻者，頒發小型基地台論壇獎（SCF Awards），國際知名通訊大廠如Nokia、SoftBank、Cisco、Intel、Qualcomm、T-Mobile、Vodafone、Commscope等單位均曾獲獎。ITRI的自我組織網路管理技術於本年度參加Small Cell Forum小型基地台網路技術競賽（SCF Awards 2018），榮獲評審團特別獎，突顯工研院在小型基地台網路維運管理的技術成就。

工研院資通所所長闕志克表示，資通所持續深耕小型基地台智慧組網與維運自動化技術，以小型基地台自動設定功能(Self-Configuration)完成基地台啟動時系統參數設定的繁瑣程序，達成小型基地台隨插即用（Plug & Play）特色，大幅降低基地台參數人工設定的負擔。在小型基地台網路優化上，更結合無線通道定位技術，快速感測使用者分布狀況，並依此優化網路覆蓋區域，使小型基地台網路具有自主調校能力，大幅提升網路運作效率。

工研院自我組織網路管理技術，強調以使用者為主的基地台網路動態優化技術，同時克服傳統生活中在地下室或大型商場因GPS訊號不好或是沒有收訊的情況，造成無法正確定位的困擾。適用於任何手機，並支援各種作業系統與版本，包含iOS、 Android 或 Windows 手機；使用者不需要在手機上額外安裝任何 App，且不用刻意改變手機使用習慣，只要手機連上網路就可以透過一台基地台的無線通道資訊定位出手機的位置，室內定位精準度最高可達到公分等級。

明泰科技董事長李中旺表示，很榮幸可以跟工研院及遠傳電信攜手合作，獲得國際評審的肯定。明泰從3G時代便開始研發小型基地台，並在5G時代深耕雲接入網（Cloud-RAN），雲接入網是一個由小型基地台、交換器與伺服器所組成的邊緣運算系統。小型基地台不但是諸多連網設備的接入點，也具備基礎邊緣運算的功能，不管是搭配電信公司補強訊號以提高覆蓋率，或為企業量身打造組網，都扮演著關鍵的角色。

遠傳電信網路技術部執行副總饒仲華指出，很榮幸能參與此研發計畫，Small cell在5G網路建置上扮演相當重要的角色，而具有SON技術的Small cell在垂直產業應用上更能突顯其優異性，專案團隊已規畫將此研發成果導入「遠傳5G國家隊」計畫，落實在車聯網應用。

工研院與明泰科技、遠傳電信的合作，將把工研院自我組織網路管理技術應用至醫療場域。由於在大型醫療中心中，醫療儀器設備或是患者的病歷、檢驗物件等，會因醫療程序進行而變動擺放位置，以及醫療人員及患者在院區中忙碌移動造成位置不定、難以找尋。自我組織網路（SON）系統結合無線通道定位技術，提供室內精準定位功能，協助定位掌握醫療物件及設備的位置，並即時追蹤醫療人員或來院患者的位置，以及對醫療院區進行禁區管理控制，提高醫療效率及品質。

工研院與遠傳及明泰科技合作的5G小基站智慧網管技術，於英國獲得小型基地台論壇Sm...
工研院與遠傳及明泰科技合作的5G小基站智慧網管技術，於英國獲得小型基地台論壇Small Cell Forum（SCF）頒發評審團特別獎榮譽，圖左為工研院資通所經理劉家隆代表領獎。工研院／提供
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工研院遠傳電信手機
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