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不願做房奴 港僑生捨銀行金飯碗回台灣賣點心

影／中華電股東會火爆 批499之亂惡整員工

2018-06-15 13:29經濟日報 記者高昕正╱即時報導

中華電信今(15)日舉辦股東會，日前因為499之亂，讓不少員工得臨時加班，引發股東不滿，在股東會上向中華電信董事長鄭優大吐苦水，甚至拿出大字報抗議。

股東會中華電信鄭優

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