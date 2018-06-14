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5G技術標準制定 進入產業衝刺新階段

2018-06-14 22:24中央社 台北14日電

亞太電信董事長呂芳銘。圖／聯合報系資料照片
亞太電信董事長呂芳銘。圖／聯合報系資料照片
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國際標準組織3GPP宣布完成第一版(R15) 5G行動通信技術標準，進入產業衝刺新階段，亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電將創建8K+5G的生態系統及工業互聯網服務。

國際標準組織3GPP今天在美國加州聖地牙哥市宣布完成制訂第一版(R15) 5G行動通信技術標準，這次大會，亞太電信派員參與，共同見證5G技術標準制定，5G已經完成第一階段全功能標準化工作，進入了產業全面衝刺新階段。

參與本次大會的3GPP成員來自歐洲、北美、日本、中國大陸、韓國及印度等區域電信相關產業，中華電信、亞太電信與國內產、官、學界代表一同參與制定過程，並於5G技術標準會議中，提供集團於資通訊上下游產業鏈的整體性看法及見解。

亞太電信（Asia Pacific Telecom）董事長呂芳銘表示，Rel-15 NR標準的完成將為世界引入了更多智慧化技術。亞太電信將和來自全球的業界夥伴繼續合作，探索更多基於5G技術的新應用。其中亞太電信將創建8K+5G的生態系統以及工業互聯網服務，以豐富智慧化生活，為社會提供更多的創新解決方案。

亞太電信表示，自2014年推出新品牌後，即跳脫傳統電信產業，致力於發展智慧生活應用，轉型為新創科技服務公司，自2016年起，每年至少6次持續參加3GPP國際組織多個工作群組，實際參與標準制訂工作，更見證5G技術發展的歷史時刻。

5G亞太電信互聯網

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