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英業達：未來3至6月 體質差太陽能關廠潮

2018-06-14 17:25中央社 台北14日電

英業達公司旗下太陽能廠英穩達董事長謝瑞海今天在記者會表示，中國大陸對太陽能供電設備安裝補貼計畫喊停，未來3至6個月體質差的廠商恐將有一波關廠風潮。

謝瑞海指出，過去3年台灣太陽能產業，一年虧損比一年擴大，是產能長期發展隱憂，從美國反傾銷，到中國大陸近來的補貼計畫喊停，對未來6個月衝擊很大，因為中國大陸太陽能供電設備安裝量在全球占比超過50%，但今年可能因停止補貼安裝費用，在全球安裝占比恐低於30%，造成太陽能市場短期供需不均衡。

他認為，中國大陸停止對太陽能電力設備安裝補貼，非中國大陸市場也會跟著觀望，今年第1季市況已不是太好，第2季更往下走；雖然這不是好消息，但從另一角度來看，可能因此促成太陽能平價上網的機會，帶動產業供應鏈的新整合，讓產業整體成本降低。

他說，可以理解中國大陸的態度，身為全球太陽能安裝量最大的市場，但價格卻非最低，最低價的市場是墨西哥、阿布達比；其實中國政府提高太陽能電力價格，讓業者有利可圖，所以才會積極安裝。

因此，中國大陸停止對太陽能安裝的補貼，短期衝擊是全面的，但中長期有成本競爭力的公司，未來仍可取得優勢，差的公司在3至6個月會有一波關廠風潮，只能靜觀其變，等上中下游產業出現新秩序，再做打算。

太陽能產業供電

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