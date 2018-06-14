半導體前景 四天王按讚

2018-06-14 01:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



半導體示意圖。 報系資料照片 分享 facebook 台積電總裁魏哲家、日月光半導體執行長吳田玉、鈺創董事長盧超群、和碩董事長童子賢等科技業大咖昨（13）日同步看好半導體產業發展。魏哲家預期，半導體從PC時代進入手機時代，甚至未來的物聯網時代之後，將從無所不在，變成無所不能。

紀念積體電路（IC）發明60周年，科技部長昨日邀集魏哲家等國內科技業大咖，出席「IC60-I See the Future」慶祝活動，魏哲家等人同聲看好下一世代半導體應用前景，期許產業攜手向前，在人工智慧（AI）等新應用取得先機，為台灣帶來新的經濟成長爆發力。

魏哲家本月5日正式接下台積電總裁職務之後，昨天首度在公開活動露面。他表示，半導體從PC時代進入手機時代，相信未來將變成物聯網時代，會蒐集訊息，讓生活更加安全和健康，相信半導體產業將從無所不在，變成無所不能。

魏哲家說，如再往前看，半導體產業是一個基礎，同時推動其他產業，只要能攜手向前，半導體產業潛力將沒有極限，並將帶動其他產業一起向前邁進，期望在未來60年再慶祝時，有更好的發展。

他表示，台灣半導體產業在如此巨大變動下，要維持業界生產第一、封裝測試第一，以及IC設計舉足輕重的地位，必須更努力合作。

盧超群則說，隨著新的AI智慧技術加成IC產業，形成新爆炸力，半導體產業將不受制摩爾定律的物理極限，預料新的經濟智慧應用，產業發展更將精彩100倍、甚至1,000倍。

童子賢認為，在地球村的格局下，全球經濟連結緊密，期盼以合作代替對抗，半導體產業正是國際合作的案例，未來後市可期。

吳田玉昨天則念著自己用iPhone寫的致詞稿，說是特地為這次盛會準備。他強調，過去台灣「少量多樣」供應全球半導體市場的生產模式，需要演化為「多樣少量客製化」的服務模式，過去產業群聚也需要進化為與全球智慧財產和區域性商業經濟配套的層級，這些都是台灣半導體產業的挑戰與機會。