歡慶積體電路IC發明60年 幕後功臣是他

2018-06-13 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



今年為積體電路(IC)發明60年，逾半世紀中，積體電路(IC)為半導體產業創造出無限的可能，自西元1958年至今，IC的發明改變人類生活中的種種可能，如手機、家電用品、汽車、建築等等，處處可見積體電路(IC)的蹤影。

而這偉大發明的需歸功於當時德州儀器(TI)的工程師Jack Kilby，憑藉著創新、突破的精神，於當年的9月12日向全世界展示了第一顆能夠正常運行的積體電路，改變了人類的生活。

Jack Kilby的影響力不僅止於德州儀器(TI)，更深入全球各個產業。2017年全球半導體產值已達4000億美元，台灣半導體產值有2.46兆新台幣，對台灣產業影響至深。

時至今日，他的創新精神仍串流於TI，公司不僅在達拉斯、矽谷和印度等世界各地成立Kilby實驗室，集結公司業務、製造和技術創新團隊，研發極具突破性、基礎性的關鍵技術；TI全球各地的辦公室更在每年的9月12日舉辦Jack Kilby Day內部慶祝活動，紀念全世界第一顆IC積體電路誕生的同時，亦鼓勵員工提出各種創新，發展任何改變世界的革命性解決方案。

面對未來在車用、工業及物聯網的趨勢發展與挑戰，TI將持續秉持著創新的DNA，研發更便利、先進、創新的技術解決方案，增進人類生活福祉。