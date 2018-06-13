當年積體電路漂洋過海來台 陳良基：成鎮國之寶

2018-06-13 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



今（2018）年是積體電路IC發明60周年，科技部長陳良基13日表示，積體電路IC是台灣「鎮國之寶」，台灣在積體電路領先他國，掌握未來IoT、AI及量子電腦發展契機，台灣產業繼續往前推進，未來有無限可能。

積體電路IC的發明改變了人類生活，改變了世界，也一舉將台灣產業推上國際舞台。科技部將在今年舉辦「IC60—I See the Future」系列活動，舉辦啟動儀式，半導體從設計、製造、封裝測試及電腦周邊各業者，包括台積電、聯發科、鈺創、旺宏、日月光等業者都派高層主管都出席，宣示台灣半導體產業將通力合作，迎戰IoT及AI等新戰場，再創新高峰。

蔡政府上台後力推5大新興產業，半導體產業一度憂心失去政府關愛的眼神，科技部今年大舉投入舉辦IC60系列活動，並稱之「鎮國之寶」，象徵半導體業未來在台灣仍占有重要一席之地。

1958年9月德州儀器新進工程師基爾比（Kilby）發明了世界第一個積體電路，之後發展非常曲折神奇，陳良基引用張忠謀自傳的話「一件驚天動地大事在我眼前默默發生」，之後積體電路竟漂洋過海來到台灣，台灣成為當今全球最重要半導體科技重鎮。2017年台灣半導體產值全球第三，達新台幣2.46兆元，占全國GDP的五分之一，對國家穩定、經濟發展及國際地位有舉足輕重影響。