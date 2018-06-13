永康再生水廠動起來 為南科用水「解渴」

2018-06-13 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部營建署積極推動再生水六大示範案，其中，首座供給高科技用水的台南永康再生水廠，統包工程即將啟動，未來可挹注南部科學工業園區用水。

營建署官員表示，台南永康再生水廠預計2020年第一期完工，每日供水8,000噸，2023年全期完工供水至每日1.55萬噸，目前正在趕辦計畫招標文件，六月底前可望上網公開招標，未來將與安平廠納入南科用水計畫的重要水源，安平案預計2021年底完工，每日供水可達3.75萬噸。

營建署官員說，由於再生水受到水情吃緊的影響有限，部分科技大廠願意使用價格較高的再生水，不僅可以降低生產風險，也能增進社會形象，目前收購價格已經談好，未來將一併公告。

落腳南科的台積電（2330）先進製程新廠，也將首度以再生水用於工業生產，但半導體晶圓廠生產都用純水，再生水能否去除雜質？晶圓生產品質與良率是否受到影響？都成為備受矚目的焦點。

營建署官員表示，高科技廠商對於用水的要求很高，如果水中微量元素控管不夠精確，的確有可能造成影響，為此，供給廠商的再生水經由21項標準嚴格把關，務必確保使用品質。

據了解，位於高雄地區的臨海廠示範案近期也有重大進展，經過招商程序後，6月22日即將開標，結果最快8月出爐，預計2021年完工，每日將可供應3.3萬噸用水。

至於國內第一座大型再生水廠的高雄鳳山溪示範案，特許廠商將於6月底試運轉，並進行供水予使用端測試，預計8月底第一期完工通水，每日供應2.5萬噸再生水；明年第二期工程完工後，每日供應臨海工業區的再生水增至4.5萬噸。台中地區的福田、豐原示範案，以及前瞻基礎建設計畫中的水湳廠也將陸續投入再生水供給鏈。

營建署官員表示，目前再生水還不會直接供給民生使用，未來六座示範案全部完工通水後，每日供應鄰近工業或科學園區再生水量的目標為28萬噸，一方面舒緩工業用水壓力，也能讓民生用水更有餘裕，解決中南部水情吃緊的問題。