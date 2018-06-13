M17宣布 延後在美IPO

2018-06-13 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



M17 Entertainment在紐約證券交易所（NYSE）上市後交易不成，又傳出要撤案下市。創辦人之一的「大哥」藝人黃立行原本在臉書上貼出一張在NYSE簽名留念的照片，被網友猛酸；另外執行長潘杰賢對內發布信件表示，「主要因幾位 IPO 投資者結算流程的技術問題，導致當日上午銀行方延遲正式開盤。延遲了交易，但延遲後M17認為許多關注的投資者已經轉移焦點，因為擔心硬開盤會使價格支撐不足導致股價不好，決定延後IPO。」

不過有網路業界人士表示，按照規定，上市前公司都會做road show，投資者會表達圈購的億元和額度，一般來說至少超額認購三倍是合理的狀況，但從M17集團從未公布認購狀況，掛牌價更從原本每股美國存託股票（ADS）10~12美元降到8美元，可見認購狀況一開始就不理想，所謂延後四天會讓投資人轉換焦點的說法毫無根據。

根據市場行情，申請赴美掛牌的成本在新台幣1億元到1.5億元間，有媒體轉述其他股東意見，認為明明準備不足，卻硬要掛牌，是因為黃立成很想要IPO。也認為主要是因為遇到菜鳥券商，都是台灣團隊，所以才造成交易認購狀況不好。

但無論如何，敲鐘一次一億元的代價，投資界人士認為，M17集團未來要尋求再上市，將遇到更多的質疑。