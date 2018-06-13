親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

M17宣布 延後在美IPO

2018-06-13 15:57經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

M17 Entertainment在紐約證券交易所（NYSE）上市後交易不成，又傳出要撤案下市。創辦人之一的「大哥」藝人黃立行原本在臉書上貼出一張在NYSE簽名留念的照片，被網友猛酸；另外執行長潘杰賢對內發布信件表示，「主要因幾位 IPO 投資者結算流程的技術問題，導致當日上午銀行方延遲正式開盤。延遲了交易，但延遲後M17認為許多關注的投資者已經轉移焦點，因為擔心硬開盤會使價格支撐不足導致股價不好，決定延後IPO。」

不過有網路業界人士表示，按照規定，上市前公司都會做road show，投資者會表達圈購的億元和額度，一般來說至少超額認購三倍是合理的狀況，但從M17集團從未公布認購狀況，掛牌價更從原本每股美國存託股票（ADS）10~12美元降到8美元，可見認購狀況一開始就不理想，所謂延後四天會讓投資人轉換焦點的說法毫無根據。

根據市場行情，申請赴美掛牌的成本在新台幣1億元到1.5億元間，有媒體轉述其他股東意見，認為明明準備不足，卻硬要掛牌，是因為黃立成很想要IPO。也認為主要是因為遇到菜鳥券商，都是台灣團隊，所以才造成交易認購狀況不好。

但無論如何，敲鐘一次一億元的代價，投資界人士認為，M17集團未來要尋求再上市，將遇到更多的質疑。

內部信中也提到 IPO 延遲，但獲得一筆來自 Infinity Venture、Convergence Venture、Majuven Capital 與 Global Grand Capital的新台幣10億元的投資協議。

大哥黃立成在NYSE敲鐘前，簽字留念。圖／取自黃立成臉書
大哥黃立成在NYSE敲鐘前，簽字留念。圖／取自黃立成臉書
分享

認購新台幣IPO

相關新聞

川金會 童子賢：全球合作有助產業發展

2018-06-13 15:21

影／台積電魏哲家：半導體將無所不能

2018-06-13 13:49

影／經理人看兩岸經濟 台灣成長率降 大陸穩定成長

2018-06-13 15:49

M17宣布暫緩IPO 獲私人融資3500萬美元

2018-06-13 15:27

台積電總裁魏哲家：IC將無所不能

2018-06-13 14:42

吳田玉：半導體產業面臨3大變化

2018-06-13 14:10

大立光擴廠缺地 魏明谷將親訪招商

2018-06-13 13:13

童子賢談川金會：國際局勢有助產業發展

2018-06-13 12:22

透過LED可視通訊技術創造新智慧型資訊應用

2018-06-13 12:21

科技部IC 60活動 邀晶圓教父張忠謀9月開講

2018-06-13 12:10

影／積體電路發明60周年 科技部舉辦系列活動

2018-06-13 12:06

IC六十啟動 盧超群：年輕人創業比過去容易百倍

2018-06-13 11:57

施崇棠延後交棒 籌組英雄聯盟

2018-06-13 02:02

參與同業私募 林恩平沒想過

2018-06-13 02:02

經部掛保證 全力幫忙大立光找地

2018-06-13 02:02

廈門聯芯 今年難轉盈

2018-06-13 02:02

施崇棠：華碩將重返成長

2018-06-13 02:02

大立光蓋新廠 估砸500億

2018-06-13 02:02

聯電 啟動史上最大漲價

2018-06-13 02:02

大立光產能滿載…林恩平樂觀景氣 蘋概紅了

2018-06-13 02:02

名家觀點／從FII股價 談鴻海股東權益

2018-06-13 00:44

大立光、華碩 看好下半年成長

2018-06-13 00:37

大立光盼政府協助找地擴廠 經部：盤點中

2018-06-12 22:47

新聞分析／充換電並行的光陽 與Gogoro差異在哪？

2018-06-12 20:50

光陽斥資10億 明年電動機車市占拚逾5成

2018-06-12 18:51

消費及淨出口支撐大陸經濟成長 內需貢獻已超過一半

2018-06-12 16:57

震撼市場！光陽推出29800元電動車新車 八月上市

2018-06-12 15:14

華碩延後接班計畫 施崇棠首度致歉

2018-06-12 15:03

光陽：1500快充站將建置 不用月租費單次10元

2018-06-12 14:39

工研院 3D列印護具亮相

2018-06-12 14:34

影／陸學者：台商赴陸投資 有助台灣民眾收入

2018-06-12 14:15

大立光林恩平：看不到模造玻璃在手機上優勢

2018-06-12 12:55

大立光獵地擴產 尋找目前廠區2倍土地

2018-06-12 12:41

聯電8吋廠滿載 成本增加轉移客戶

2018-06-12 12:41

元大金控創富論壇今日登場 聚焦四大主題

2018-06-12 12:35

瑞軒積極轉型 銷陸電視增加

2018-06-12 12:25

大立光7月訂單俏 林恩平：多鏡頭還是趨勢

2018-06-12 11:03

SAS總座陳愷新 創新發想 激發戰力

2018-06-11 01:17

外資看好FII效益 鴻海今年營收挑戰5兆元

2018-06-11 01:17
看更多

熱門文章

蔡英文：薪資穩定成長 台經濟處在20年來最好狀態

2018-06-12 19:40

核二2號機命運多舛！今發現夾板溫度高 晚上將解聯

2018-06-12 18:01

越南罷工潮蔓延 台廠警戒

2018-06-13 02:02

林敏雄再出手 上周買下白木屋後今日又買了？

2018-06-12 17:16

聯電 啟動史上最大漲價

2018-06-13 02:02

M17宣布暫緩IPO 獲私人融資3500萬美元

2018-06-13 15:27

新聞分析／充換電並行的光陽 與Gogoro差異在哪？

2018-06-12 20:50

李婉鈺名下資產 台北最凶宅下殺1,200萬二拍

2018-06-13 10:48

兆豐董座張兆順：年輕人不上銀行 傳統金融業危機大

2018-06-13 05:49

核二再出問題卻不送原能會是缺電所逼？ 原能會說明

2018-06-12 19:41

精準醫療時代 投資美、中醫保供需鏈市場

2018-06-13 09:01

達麗董座謝志長：有這兩大支柱 房價怎下得來？

2018-06-13 12:31

大立光產能滿載…林恩平樂觀景氣 蘋概紅了

2018-06-13 02:02

第2季底搶存美元還有機會 年息最高3%

2018-06-13 06:07

王品高層鬧內鬨？陸執行長李森斌求去已留職停薪

2018-06-13 15:01

核二2號機 滿載發電延後

2018-06-13 00:58

大立光蓋新廠 估砸500億

2018-06-13 02:02

銀行搶房貸 祭快閃行銷

2018-06-13 00:41

名家觀點／從FII股價 談鴻海股東權益

2018-06-13 00:44

打擊非法旅宿 Agoda釋善意、Airbnb不在溝通名單

2018-06-13 00:29

越南民眾抗議經濟特區 引爆反華風波

2018-06-13 02:02

光陽斥資10億 明年電動機車市占拚逾5成

2018-06-12 18:51

核二2號機解聯 原能會：問題不是出在機組

2018-06-12 22:53

光陽電動機車 拚賣贏Gogoro

2018-06-13 02:02

現行法令罰不怕！ 勞動部研擬提高勞基法罰鍰

2018-06-13 01:52

夢想退休年齡是幾歲？ 七成民眾希望六十歲前就退休

2018-06-13 12:09

越南爆示威遊行 經濟部：越方正面回應保障台商

2018-06-12 19:32

純網銀國家隊成員 浮出檯面

2018-06-13 00:41

薪資所得減除特定費用及扣除額修法 明年上路

2018-06-12 18:26

廈門聯芯 今年難轉盈

2018-06-13 02:02

施崇棠：華碩將重返成長

2018-06-13 02:02

台越協定翻修 先降貿易逆差

2018-06-13 02:02

影／台積電魏哲家：半導體將無所不能

2018-06-13 13:49

高齡化+少子化 報稅扣除額擬納長照育兒費

2018-06-13 00:15

寶佳：不會賣台新金股票

2018-06-13 00:41

吳田玉：半導體產業面臨3大變化

2018-06-13 14:10

施崇棠延後交棒 籌組英雄聯盟

2018-06-13 02:02

企業罰不怕！勞動部擬修《勞基法》 大幅提高罰則

2018-06-12 20:37

勞基法若這樣修 一缸子人資長要倒大楣了

2018-06-12 20:33

沒有銀行經驗的國票金搶進網銀 到底圖什麼？

2018-06-13 10:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top