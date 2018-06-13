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吳田玉：半導體產業面臨3大變化

2018-06-13 14:10中央社 台北13日電

今年是積體電路IC發明60週年，日月光集團營運長吳田玉出席科技部活動致詞時表示，半導體產業面臨3大變化，但其他競爭對手面臨的挑戰比台灣更大，希望台灣能維持優勢、再創新局。

科技部今天舉辦「IC60－I see the future」系列活動啟動記者會，由科技部長陳良基、政務次長許有進主持，也邀請產業界重量級人物到場，如台灣半導體產業協會理事長暨台積電總裁魏哲家、鈺創科技董事長盧超群，台北市電腦商業同業公會理事長、和碩科技董事長童子賢，以及聯發科副董事長謝清江、日月光集團營運長吳田玉等。

吳田玉表示，半導體產業已經發展了數十年，接下來會面臨新的競爭對手、不同的遊戲規則以及不一樣的市場動態，尤其有3大變化必須注意，一是台灣過去單向思考的硬體成本，必須演化成多元的全套解決方案，第二、少量多樣供應全球的生產模式，要演化成多樣少量客製化服務模式。

第三、台灣長期仰賴的產業群聚優勢，未來必須進化成與全球智慧財產和區域性商業經濟配套的無縫接軌。

「這是台灣半導體的挑戰，卻也是機會。」吳田玉說明，這些變化固然對台灣帶來挑戰，但台灣具備相當程度的優勢，使得這些挑戰對於我們的競爭對手影響更大。

吳田玉分析，台灣半導體產業具備完整產業鏈、經驗豐富的人力資源，以及全球的生意夥伴，只要台灣可以維持競爭優勢，並能夠扮演承先啟後的角色，相信全球生意夥伴仍會把台灣當作合作首選。

半導體示意圖。歐新社
半導體示意圖。歐新社
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半導體吳田玉科技部

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