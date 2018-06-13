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大立光產能滿載…林恩平樂觀景氣 蘋概紅了

2018-06-13 02:02經濟日報 記者劉芳妙／台中報導

大立光執行長林恩平。 記者劉芳妙/攝影
大立光執行長林恩平。 記者劉芳妙/攝影
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大立光執行長林恩平昨（12）日表示，目前產能滿載，「7月看得比較清楚，單子有比較多一點」，多鏡頭仍是手機趨勢，下半年三鏡頭設計案子也比較多。

大立光5月合併營收43.19億元，月增24%，優於預期，攀上今年高點。過去大立光對訂單能見度只有一個月，市場認為，林恩平昨天釋出產能滿載、7月訂單多一點的說法，凸顯對後市樂觀。

市場解讀，林恩平口中「 7月訂單有比較多一點」，符合蘋果下半年新機拉貨時程，預期6月營收主力仍來自華為、OPPO等非蘋客戶，7月起由蘋果新iPhone接棒，驅動大立光下半年營運成長。

經濟日報提供
經濟日報提供
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大立光昨天召開股東常會，僅20分鐘即結束，會中順利通過去年度盈餘每股配發現金股利72.5元，會後林恩平主持記者會，釋出近期營運展望。大立光昨天股價收4,440元，下滑110元。

華為日前首推三鏡頭設計的P20 Pro，吸引市場目光，針對智慧手機鏡頭發展趨勢，林恩平表示，多鏡頭仍是趨勢，下半年三鏡頭的設計比較多，惟實際拉貨仍看客戶。三鏡頭在低照度及高解析上具優勢；至於7P（七片塑膠鏡片）也有客戶設計，但要明年才會量產。

外界質疑智慧手機市場可能面臨飽和，壓縮鏡頭業空間，林恩平認為，鏡頭需求量並沒有減低，且技術製程難度拉高，從靜態鏡頭結合其他動件（驅動馬達），走向動態設計，他重申，對塑膠鏡頭的成長性仍看好，加上目前手機走向全螢幕設計，鏡頭空間愈來愈小，這對工程都是挑戰。

3D感射鏡頭仍是今年智慧手機主流，林恩平表示，3D感測鏡頭發射端鏡頭的熱度問題，透過多加一片塑膠鏡片可解決，目前送樣中。市場分析，若大立光新解決方案獲蘋果採用，有望以全P設計多吃到一顆鏡頭，下半年營運添多頭動能。林恩平首度透露，目前已有客戶在談採全P（塑膠鏡片）的潛望式設計，相較目前直立式鏡頭設計，解決長焦鏡頭可能過長，導致鏡頭凸出，預計明年有可能出貨。

林恩平智慧手機

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