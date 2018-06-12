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新普2018年營運展望看好

2018-06-12 22:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

新普將進入2018下半年傳統出貨旺季，以及新產品將在第4季陸續出貨，帶動2018年營收與獲利表現優於去年，董事長宋福祥今日表示，該公司積極開拓非IT產品營收比重，希望能達到10%至20%，由於非IT產品毛利率較高，將可穩定提升新普中長期獲利能力，並持續拉開與競爭對手的差距。

新普今天舉行股東會，並通過旗下大陸子公司太普電子（常熟）未來將在大陸的上海或深圳交易市場掛牌上市案，目前暫定上市案的新股股數數量，約占太普發行後總股本的10%至25%。

宋福祥表示，新普目前以高功率的電動自行車與電動摩托車的鋰電池模組為主要的銷售產品，透過規劃太普在大陸的上市案，可以拓展新普高功率產品在大陸市場的市占率，並增強該公司全球競爭力。

他指出，太普若成功在大陸上市，可以為新普集團搭建獨立的融資平台，為新普未來的營運資金，以及資本支出等需求，提供更有效率的融資環境，不過，他強調，太普案目前還在非常早期的規劃階段，一般預期，真正要在大陸掛牌上市，可能還要兩到三年的時間。

新普2017年每股純益（EPS）達10.18元，若以減資後股本計算，2017年EPS升至14.31元，宋福祥說，2018年營運績效會比2017年好，尤其新開發的中高功率產品，以及其他工業型的產品，將從2018第4季陸續出貨，使得2019年的業績展望，將比2018年更好。

他說，IT類的產品如筆電、手機電池模組市場趨向飽和，價格競爭激烈，新普近年積極朝向非IT產品轉移，非IT營收比重持續朝10%至20%的目標邁進。目前新普以電動腳踏車電池擴張最為穩健，目前以歐洲市場經營為重點，全球市占率約25%。

新普2018年主力成長動能來自LEV兩輪電動車電池，2017年兩輪電動車出貨約50萬台，全球市占率約25%，站穩台灣第1大，歐洲、日本是主戰場，目標是五年內拿下全球50%的市占率。

除了二輪電動車電池外，包括工業、醫療產品及UPS不斷電系統等都有新斬獲，隨著非IT產品比重逐步拉高，2018年毛利率有機會持續提升。

至於UPS不斷電系統，受到全球資料中心對伺服器需求持續攀升，原本採用鉛酸電池的UPS，將陸續更換成鋰電池，包括Google、亞馬遜、微軟、臉書及惠普等都將採用。新普UPS不斷電系統2018年需求逐步加溫，2019年則可望顯著成長。

新普董事長宋福祥。記者蕭君暉/攝影
新普董事長宋福祥。記者蕭君暉/攝影
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