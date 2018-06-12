緯穎4、5月EPS 9.19元 獲利超越Q1

2018-06-12 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯穎今日公布2018年5月稅後純益7.07億元，5月每股純益（EPS）5.6元，該公司2018年4、5月的稅後純益為11.61億元，4、5兩個月的EPS為9.19元，已超越該公司第1季EPS8.31元，獲利表現亮眼。

受到獲利表現突出的影響，緯穎今天在興櫃的股價收594.72元，漲85.26元，成交量1,000多張。緯穎受惠大型雲端資料中心需求大幅增長，2017年營收、獲利雙雙翻倍成長，2017每股純益（EPS）達11.39元，

緯穎是緯創旗下伺服器大廠，該公司總經理洪麗甯之前表示，緯穎的伺服器是以機櫃方式出貨，2017年出貨1.4至1.5萬台，占營收比重達99%，若是以產品來看，伺服器占營收比重約70%至80%，儲存裝置約20%至30%。

緯穎主要客戶包括臉書、微軟與亞馬遜等。她之前說，由於客戶的成長狀況很好，帶動緯穎2018年的需求旺盛，而且，在全球前五大重量級客戶中，今年又新增一家，使得2018年展望相當樂觀。

為因應客戶訂單需求，她指出，2018年緯穎人力需求將成長30%至40%，由於緯潁擁有緯創集團的資源，因此，很多東西都可以委外製造，像該公司在伺服器與儲存裝置等產品，均外包給緯創。

歐系券商之前也指出，他近期與緯穎等雲端伺服器大廠會面，公司透露2018至2020年，全球白牌資料中心年複合成長率（CAGR）高達20%至30%，主要是英特爾伺服器平台Purley所推動，以及來自二線雲端服務供應商的訂單。

受到隱私權議題的影響，來自資料儲存需求將持續成長，緯穎預期，國際ISP業者的資料中心資本支出將非常強勁，這會帶動ODM廠商的成長動能，擁有客製化與採購規模的伺服器業者，將受惠此一趨勢。

緯穎也是伺服器ODM廠，主要客戶包括臉書與微軟等，兩家業者各貢獻緯穎55%及40%的營收，業者認為，2018年下半年Purley伺服器平台效益將會發酵，使得新伺服器的出貨單價，較舊機種高出兩到三倍。這對ODM業者如廣達與緯穎的業績都有幫助。