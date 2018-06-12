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友達55吋極窄邊框拼接牆顯示器 進駐松山機場

2018-06-12 21:04經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

友達今（12）日於台北松山機場出入境大廳，亮相的極窄邊框拼接牆顯示器正式啟用。繼為捷運、車站等交通樞紐推出各式公共訊息顯示器，友達也為機場提供高規格拼接牆顯示器，以優異的產品技術力在機場國門為台灣高科技形象再加分。

友達位於台北松山機場的兩座拼接牆顯示器，各以12片55吋公共訊息顯示器所組成，具有高解析、低反射、極窄邊框的搶眼設計。極窄邊框拼接技術讓相鄰螢幕拼接後的邊框寬度僅1.8mm，近乎無接縫的觀看視野搭配獨家色彩及亮度調校技術呈現完美的畫面均勻度，可讓旅客視覺跳脫螢幕邊框聚焦於整體影像內容，打造沉浸式觀賞體驗，呈現航班資訊的同時也為廣告主創造最佳宣傳效益。此外針對機場等大型公共工程對於品質、耐用度的高度要求，整合卓越的影像顯示技術及區域調光低耗能設計，長時間播放仍可實現絕佳的耐用度和視覺效果。

深耕公共訊息顯示器領域超過10年的友達，提供應用廣泛的公共訊息顯示器產品，包括系列高解析、高亮度、高對比、低反射、極窄邊框、長條型、戶外型、防水防塵，且節能耐用的公共訊息顯示器。可依客戶廣告需求和環境條件，提供支援垂直或水平方向使用的超大尺寸螢幕、超寬型螢幕、輕薄型雙面螢幕，以及極窄邊框拼接牆等多樣化產品，發揮極致的空間運用靈活度。此外更提供包含整機系統、播放軟體及售後服務的完整解決方案，從餐廳到商場、從車站到機場、從教育到娛樂等，以跨領域整合解決方案、客製化管理及智慧服務，滿足客戶一站購足的需求，為值得信賴的長期合作夥伴。

友達整機產品成功案例現已遍及全台大眾運輸樞紐、商場、金融辦公大樓、餐飲場所、展場及高爾夫球場等地；歐洲並有知名遊戲零售商在店內廣告看板導入友達公共訊息顯示器解決方案。友達透過完整軟硬體整合應用服務，進一步延伸公共訊息顯示器價值鏈，未來將以創新、高品質且多元化的完整解決方案支援各類型客戶，積極投入商業、運輸、教育、文創等各類應用市場，並持續將觸角延伸海外，以高品質、高可靠的產品及長期服務，與全球客戶共創價值。

友達55吋極窄邊框拼接牆顯示器進駐台北松山機場。友達／提供
友達55吋極窄邊框拼接牆顯示器進駐台北松山機場。友達／提供
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友達55吋極窄邊框拼接牆顯示器。友達／提供
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顯示器松山機場友達

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