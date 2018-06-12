新聞分析／充換電並行的光陽 與Gogoro差異在哪？

2018-06-12 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台灣機車龍頭廠商光陽（KYMCO）今天發布ionex車能網與電動車新車記者會，新車終於首度亮相。光陽的「充換電並行」打破了目前市場慣性，但也較為複雜，跟換電為主的Gogoro相比，有許多策略上的明顯差異。

比起只推換電的Gogoro，光陽ionex車能網可以拆分為三個模式，第一種是「自購自有」的核心電源，第二個是租用、月租費299元的5公斤輕量電池，第三個才是單次交換費用40元的交換電池。

當購買光陽電動新車時，車體內就有一顆「核心電源」，續航力約25公里。光陽並非把核心電源定義為主要使用的電池，而比較像是「保命電池」，幫助消費者在突發情況發生時，還能夠「騎完最後一哩」。

因此，消費者除非騎乘距離真的很短，否則勢必要再格外租用一顆較大的抽取式的5公斤隨車電池，續航力約達35公里。此外，光陽也指出，根據政府補助，車子需配備抽取式電池才能享用政府補助。一顆核心電池加一顆隨車電池狀態下，車子續航力可達60公里。

抽取式的隨車電池，月租費299元，可享用基本里程1000公里，超過是一公里一元。隨車電池享有永久保固，核心電源則有五年保固。兩者都可以用在家慢充或在外快充方式來充電。

光陽ionex支援的第三種電池就是交換電池，也是跟Gogoro較重疊的戰場。不過，兩家公司策略可以說完全不一樣。Gogoro是車主隨時可以交換兩顆電池，單次交換不用錢，但車主至少要付月租費699元（最新優惠方案）。光陽則是交換電池不綁月租費，而採取「單次計價」。

光陽的交換電池外型是橘子色，每次交換費用40元，但是特別規定消費者使用時間不能超過24小時，以達真正交換目的。就算消費者把交換電池帶回家且充飽電池，若超過24小時，光陽仍會再收費第二次40元。

據了解，其實月租299元的隨車電池跟單次40元的交換電池，兩顆電池結構一模一樣。但是光陽把交換電池定位成，車主有長途旅行時再多加交換電池即可。董事長柯勝峯今天說「如果沒有長途旅行，可能永遠都不會用到」。光陽不建議消費者以交換電池為主，否則每天花40元，一個月就要一千多元。