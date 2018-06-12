親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影／貨卡汽機車16輛恐怖連環撞 生死一瞬間畫面曝光！

76 歲金馬影帝眼全盲談安樂死 霸氣回：沒想法 都快走了！

新聞分析／充換電並行的光陽 與Gogoro差異在哪？

2018-06-12 20:50聯合報 記者高詩琴╱即時報導

台灣機車龍頭廠商光陽（KYMCO）今天發布ionex車能網與電動車新車記者會，新車終於首度亮相。光陽的「充換電並行」打破了目前市場慣性，但也較為複雜，跟換電為主的Gogoro相比，有許多策略上的明顯差異。

比起只推換電的Gogoro，光陽ionex車能網可以拆分為三個模式，第一種是「自購自有」的核心電源，第二個是租用、月租費299元的5公斤輕量電池，第三個才是單次交換費用40元的交換電池。

當購買光陽電動新車時，車體內就有一顆「核心電源」，續航力約25公里。光陽並非把核心電源定義為主要使用的電池，而比較像是「保命電池」，幫助消費者在突發情況發生時，還能夠「騎完最後一哩」。

因此，消費者除非騎乘距離真的很短，否則勢必要再格外租用一顆較大的抽取式的5公斤隨車電池，續航力約達35公里。此外，光陽也指出，根據政府補助，車子需配備抽取式電池才能享用政府補助。一顆核心電池加一顆隨車電池狀態下，車子續航力可達60公里。

抽取式的隨車電池，月租費299元，可享用基本里程1000公里，超過是一公里一元。隨車電池享有永久保固，核心電源則有五年保固。兩者都可以用在家慢充或在外快充方式來充電。

光陽ionex支援的第三種電池就是交換電池，也是跟Gogoro較重疊的戰場。不過，兩家公司策略可以說完全不一樣。Gogoro是車主隨時可以交換兩顆電池，單次交換不用錢，但車主至少要付月租費699元（最新優惠方案）。光陽則是交換電池不綁月租費，而採取「單次計價」。

光陽的交換電池外型是橘子色，每次交換費用40元，但是特別規定消費者使用時間不能超過24小時，以達真正交換目的。就算消費者把交換電池帶回家且充飽電池，若超過24小時，光陽仍會再收費第二次40元。

據了解，其實月租299元的隨車電池跟單次40元的交換電池，兩顆電池結構一模一樣。但是光陽把交換電池定位成，車主有長途旅行時再多加交換電池即可。董事長柯勝峯今天說「如果沒有長途旅行，可能永遠都不會用到」。光陽不建議消費者以交換電池為主，否則每天花40元，一個月就要一千多元。

因此，可以看得出來，雖然Gogoro已拿下高市佔率，但是光陽在能源交換系統上，仍然發展出一條獨特的道路，也是目前唯一「充換電並行」的路。光陽、Gogoro哪一種方式對消費者最理想，市場將驗證。但廠商多一些競爭、市場多一個產品選擇，對於消費者都是有好處。

據今天記者會展示機台來看，光陽能源交換站將同時具有自有隨車電池充電與共享電池交換...
據今天記者會展示機台來看，光陽能源交換站將同時具有自有隨車電池充電與共享電池交換兩個功能。記者高詩琴/攝影
分享
今天光陽舉行ionex發布記者會，董事長柯勝峯（左三）與公司高層合影留念。記者高...
今天光陽舉行ionex發布記者會，董事長柯勝峯（左三）與公司高層合影留念。記者高詩琴/攝影
分享
隨車電池與交換電池都是5公斤輕量化電池，方便消費者抽取。快充時間要一小時。記者高...
隨車電池與交換電池都是5公斤輕量化電池，方便消費者抽取。快充時間要一小時。記者高詩琴/攝影
分享
光陽推出ionex車能網，將在全台設置1500快充站與2000個交換站。記者高詩...
光陽推出ionex車能網，將在全台設置1500快充站與2000個交換站。記者高詩琴/攝影
分享

Gogoro新車

相關新聞

震撼市場！光陽推出29800元電動車新車 八月上市

2018-06-12 15:14

光陽斥資10億 明年電動機車市占拚逾5成

2018-06-12 18:51

陳泰銘談被動元件 擴產也追不上需求

2018-06-12 02:00

ZenFone 5報喜 5月蟬聯安卓單機銷售冠軍

2018-06-12 19:50

消費及淨出口支撐大陸經濟成長 內需貢獻已超過一半

2018-06-12 16:57

華碩延後接班計畫 施崇棠首度致歉

2018-06-12 15:03

光陽：1500快充站將建置 不用月租費單次10元

2018-06-12 14:39

工研院 3D列印護具亮相

2018-06-12 14:34

影／陸學者：台商赴陸投資 有助台灣民眾收入

2018-06-12 14:15

大立光林恩平：看不到模造玻璃在手機上優勢

2018-06-12 12:55

大立光獵地擴產 尋找目前廠區2倍土地

2018-06-12 12:41

聯電8吋廠滿載 成本增加轉移客戶

2018-06-12 12:41

元大金控創富論壇今日登場 聚焦四大主題

2018-06-12 12:35

瑞軒積極轉型 銷陸電視增加

2018-06-12 12:25

大立光7月訂單俏 林恩平：多鏡頭還是趨勢

2018-06-12 11:03

華碩加速智能轉型 攜手世界級企業

2018-06-12 10:25

5月空運出口電商往來暢旺 物流業吃補

2018-06-12 08:49

孵金雞…華碩藍海艦隊成軍

2018-06-12 02:01

可成：iPhone動能很強勁

2018-06-12 02:01

怨缺電 洪水樹諷多買蠟燭

2018-06-12 02:01

陳泰銘…翻轉採購遊戲規則

2018-06-12 02:01

抗鴻家軍 研揚、廣積換股結盟

2018-06-12 02:01

499吃到飽建功 電信業5月業績報喜

2018-06-11 19:46

SAS總座陳愷新 創新發想 激發戰力

2018-06-11 01:17

外資看好FII效益 鴻海今年營收挑戰5兆元

2018-06-11 01:17

友達、晶電 Micro LED闖出成績

2018-06-11 01:17

SAS分析之王 深耕AI

2018-06-11 01:17

陸砍太陽能補貼 台廠急減產

2018-06-11 01:17

鴻海調度策略 靠大數據撐腰

2018-06-11 01:17

郭董拚Micro LED 叫陣三星

2018-06-11 01:17

鴻海衝半導體 組跨國大聯盟

2018-06-11 01:17

童子賢想咬下更大口蘋果 衝刺兆元業績動能

2018-06-08 11:32

台南囝仔黃仁勳要當ＡＩ教父

2018-06-07 09:55
看更多

熱門文章

震撼市場！光陽推出29800元電動車新車 八月上市

2018-06-12 15:14

買到高點看破出場 新莊高價宅爆賠售潮

2018-06-12 09:35

銀行看衰？ 雙北首季房貸成數下降

2018-06-12 10:43

核二2號機命運多舛！今發現夾板溫度高 晚上將解聯

2018-06-12 18:01

血拚看到「先登後刷」就滅火 信用卡促刷為啥這麼麻煩？

2018-06-12 09:00

光陽：1500快充站將建置 不用月租費單次10元

2018-06-12 14:39

勤業、玉山進駐 南山廣場朝滿租目標邁進

2018-06-12 06:02

員工抗議 寶成越南廠部分停工

2018-06-12 02:00

陳泰銘談被動元件 擴產也追不上需求

2018-06-12 02:00

林敏雄再出手 上周買下白木屋後今日又買了？

2018-06-12 17:16

賴揆主導 醫院優先採購國產醫材

2018-06-12 01:49

截自4月底 台幣計價基金規模增加214.55億元

2018-06-12 09:17

蔡英文：薪資穩定成長 台經濟處在20年來最好狀態

2018-06-12 19:40

潤泰新開發南港 再下一城

2018-06-12 01:51

寶成：遭池魚之殃 越南廠部分停工

2018-06-11 22:10

房市有沒有變好？ 皇翔老董廖年吉：老樣子

2018-06-12 12:08

核二再出問題卻不送原能會是缺電所逼？ 原能會說明

2018-06-12 19:41

死亡前二年內贈與財產 親屬關係消滅免列遺產

2018-06-12 01:25

怨缺電 洪水樹諷多買蠟燭

2018-06-12 02:01

金金併列車啟動…勢將「波濤洶湧 十分熱鬧」

2018-06-12 00:06

寶成投資重心 轉向印尼、緬甸

2018-06-12 02:01

孵金雞…華碩藍海艦隊成軍

2018-06-12 02:01

金金併鬆綁3原則 參股門檻降為10%

2018-06-11 23:53

亞洲今非昔比…台、韓、泰 暫不隨美升息

2018-06-12 00:35

台灣大新獨董林之晨 接棒管中閔懸缺

2018-06-12 11:14

國銀放款利率 降至新低

2018-06-12 01:29

陳泰銘…翻轉採購遊戲規則

2018-06-12 02:01

【即時短評】金金併不包括公股 市場怎麼併都沒有用

2018-06-11 23:42

遠航之夜登場 空姐熱舞超性感

2018-06-11 23:43

金金併鬆綁 有利敵意併購

2018-06-12 01:29

名家觀點／金融業的三大必修課

2018-06-12 06:31

大立光林恩平：看不到模造玻璃在手機上優勢

2018-06-12 12:55

新聞分析／充換電並行的光陽 與Gogoro差異在哪？

2018-06-12 20:50

可成：iPhone動能很強勁

2018-06-12 02:01

抗鴻家軍 研揚、廣積換股結盟

2018-06-12 02:01

環狀線通車將至 跌多漲少

2018-06-12 14:34

前五月全國稅收8,547億元 創歷史新高

2018-06-12 01:38

光陽斥資10億 明年電動機車市占拚逾5成

2018-06-12 18:51

大樓落成南山人壽不搬入 杜英宗說因為這原因

2018-06-12 14:11

人幣中間價跌57點 三連跌

2018-06-12 09:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top