宏達電拓展VR 內容多管齊下

2018-06-12 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）拓展虛擬實境內容多管齊下，除了拍攝VR電影以外，也從舉辦大型秀展、VR劇院系統、VR遊戲等布局。宏達電今（12）日宣布取得日本「戽斗星球」授權，推出首款扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。並邀請藝人李玉璽擔任宣傳大使，用Vive一體機Focus先行體驗。

宏達電虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，宏達電虛擬實境內容中心繼去年自製華人首部VR電影「家在蘭若寺」，與新媒體藝術家黃心健、安德森（Laurie Anderson）合作發表VR藝術創作後，今年更首度從影視音泛娛樂內容，跨足互動遊戲產業，推出扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」，將在22日起展出的「扭蛋星球特展」中首發。

劉思銘表示，目前鎖定電影、大型秀展、劇院系統等內容發展方向，電影部分，除了先前的「家在蘭若寺」外，也陸續與其他電影導演合作，預計今年內會推出新的VR電影；大型秀展今年也會有作品推出。

在劇院系統部分，劉思銘指出，目前已針對VR內容與終端開發管理系統發展，先前在金馬影展、香港電影節、墨爾本電影節等都已導入宏達電開發的VR管理平台系統。除了看好全球電影節已陸續有VR項目，也著手朝數位典藏的方向發展。