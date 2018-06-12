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iPhone SE2傳6月15日蘋果官網開賣 售價1.7萬元

影／陸學者：台商赴陸投資 有助台灣民眾收入

2018-06-12 14:15經濟日報 記者葉思敏╱即時報導

大陸改革開放後，許多台灣企業赴陸投資設廠，外界對於台灣經濟是否藉此有正面影響存疑。北京清華大學中國經濟社會數據研究中心主任許憲春今(12)日指出，台灣企業到大陸工作，雖然對台灣經濟成長沒有直接幫助，但可增加台灣民眾的的收入，台灣在大陸擁有的金融資產可創造財富。

北京清華大學

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