元大金控創富論壇今日登場 聚焦四大主題

2018-06-12 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元大金控創富論壇今（12）日登場，元大研究團隊由董事長彭一正帶隊針對兩岸股市、熱門產業發展動態深入解析，判讀情勢找尋投資方向，今年主軸聚焦在「AI人工智慧、5G行動通訊網路、物聯網、3D感測」四大主題。

彭一正指出，邀請鈺創科技董事長盧超群針對半導體加乘AI／IoT（5G）帶來可能的商機。IBM雲端運算事業部總經理許仲言、微軟大中華區人工智慧負責人趙質忠深度參與AI人工智慧的發展，分別提供不同面向的解讀剖析。

5G電信戰場一觸即發、物聯網與產業鏈架構起什麼樣的市場規模、3D感測的發展創造出超現實的生活運用，市場規模之龐大超乎想像，產業創新發展值得進一步追蹤與理解。

中美貿易大戰出現暫時停火，中美兩國的博奕角力卻仍持續在經濟、外交與軍事等領域全面展開。對市場向來具有獨到見解的元大研究團隊也在創富論壇中，針對下半年全球經濟發展走向以及兩岸在資本市場的競合，如何改變產業結構、左右股市脈動。分析師們將抽絲剝繭從蛛絲馬跡中為投資人找出趨吉避凶的方向。

元大投顧總經理陳豊丰表示，資金續聚焦漲價題材、低基期且有高殖利率保護、暑假電競題材、跌深蘋概股、受惠景氣復甦金融股、油價趨堅受惠之塑化類股。綜上，指數大跌不易，台股指數將持續區間震盪整理。投資人仍宜控制資金水位，不確定時應減碼或觀望，逢低布局，持盈保泰。

長時間近距離審視對岸投資市場的元大投顧上海代表處代表施汶秉表示，中國進入結構調整的關鍵時期，金融監管收嚴伴隨市場開放的擴大，都將使得中國內部結構出現比較大變化。目前針對新興產業獨角獸打開快速上市籌資綠色通道，工業富聯36天快速過會，下半年包含BAT、小米都將以不同形式回歸A股，將吸引更多場外資金進入中國資本市場。