親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

不斷更新／川金午餐中西併 牛排、炒飯、哈根達斯

銷毀六百噸次級香蕉 產地價格立刻回穩

元大金控創富論壇今日登場 聚焦四大主題

2018-06-12 12:35經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大金控創富論壇今（12）日登場，元大研究團隊由董事長彭一正帶隊針對兩岸股市、熱門產業發展動態深入解析，判讀情勢找尋投資方向，今年主軸聚焦在「AI人工智慧5G行動通訊網路、物聯網、3D感測」四大主題。

彭一正指出，邀請鈺創科技董事長盧超群針對半導體加乘AI／IoT（5G）帶來可能的商機。IBM雲端運算事業部總經理許仲言、微軟大中華區人工智慧負責人趙質忠深度參與AI人工智慧的發展，分別提供不同面向的解讀剖析。

5G電信戰場一觸即發、物聯網與產業鏈架構起什麼樣的市場規模、3D感測的發展創造出超現實的生活運用，市場規模之龐大超乎想像，產業創新發展值得進一步追蹤與理解。

中美貿易大戰出現暫時停火，中美兩國的博奕角力卻仍持續在經濟、外交與軍事等領域全面展開。對市場向來具有獨到見解的元大研究團隊也在創富論壇中，針對下半年全球經濟發展走向以及兩岸在資本市場的競合，如何改變產業結構、左右股市脈動。分析師們將抽絲剝繭從蛛絲馬跡中為投資人找出趨吉避凶的方向。

元大投顧總經理陳豊丰表示，資金續聚焦漲價題材、低基期且有高殖利率保護、暑假電競題材、跌深蘋概股、受惠景氣復甦金融股、油價趨堅受惠之塑化類股。綜上，指數大跌不易，台股指數將持續區間震盪整理。投資人仍宜控制資金水位，不確定時應減碼或觀望，逢低布局，持盈保泰。

長時間近距離審視對岸投資市場的元大投顧上海代表處代表施汶秉表示，中國進入結構調整的關鍵時期，金融監管收嚴伴隨市場開放的擴大，都將使得中國內部結構出現比較大變化。目前針對新興產業獨角獸打開快速上市籌資綠色通道，工業富聯36天快速過會，下半年包含BAT、小米都將以不同形式回歸A股，將吸引更多場外資金進入中國資本市場。

元大金控人工智慧5G

相關新聞

陳泰銘談被動元件 擴產也追不上需求

2018-06-12 02:00

大立光獵地擴產 尋找目前廠區2倍土地

2018-06-12 12:41

聯電8吋廠滿載 成本增加轉移客戶

2018-06-12 12:41

瑞軒積極轉型 銷陸電視增加

2018-06-12 12:25

大立光7月訂單俏 林恩平：多鏡頭還是趨勢

2018-06-12 11:03

華碩加速智能轉型 攜手世界級企業

2018-06-12 10:25

5月空運出口電商往來暢旺 物流業吃補

2018-06-12 08:49

孵金雞…華碩藍海艦隊成軍

2018-06-12 02:01

可成：iPhone動能很強勁

2018-06-12 02:01

怨缺電 洪水樹諷多買蠟燭

2018-06-12 02:01

陳泰銘…翻轉採購遊戲規則

2018-06-12 02:01

抗鴻家軍 研揚、廣積換股結盟

2018-06-12 02:01

499吃到飽建功 電信業5月業績報喜

2018-06-11 19:46

亞光：最快明年會發表G+P鏡頭

2018-06-11 12:18

SAS總座陳愷新 創新發想 激發戰力

2018-06-11 01:17

外資看好FII效益 鴻海今年營收挑戰5兆元

2018-06-11 01:17

友達、晶電 Micro LED闖出成績

2018-06-11 01:17

SAS分析之王 深耕AI

2018-06-11 01:17

陸砍太陽能補貼 台廠急減產

2018-06-11 01:17

鴻海調度策略 靠大數據撐腰

2018-06-11 01:17

郭董拚Micro LED 叫陣三星

2018-06-11 01:17

鴻海衝半導體 組跨國大聯盟

2018-06-11 01:17

童子賢想咬下更大口蘋果 衝刺兆元業績動能

2018-06-08 11:32

台南囝仔黃仁勳要當ＡＩ教父

2018-06-07 09:55
看更多

熱門文章

寶成工業發布重訊 部分越南廠區仍被迫停工

2018-06-11 20:39

有話直說不再和稀泥 新光金吳欣盈也要打假新聞

2018-06-11 15:18

為台灣珍奶請命 義美高志明：限塑不應是鐵板一塊

2018-06-11 14:46

銀行看衰？ 雙北首季房貸成數下降

2018-06-12 10:43

兩個關鍵因素 南山廣場租金勝台北101

2018-06-11 17:26

星宇航空培訓飛航員 招募開跑

2018-06-11 16:17

新竹好威 平均薪資稱霸六都、房市買氣嚇嚇叫

2018-06-11 14:34

血拚看到「先登後刷」就滅火 信用卡促刷為啥這麼麻煩？

2018-06-12 09:00

買到高點看破出場 新莊高價宅爆賠售潮

2018-06-12 09:35

勤業、玉山進駐 南山廣場朝滿租目標邁進

2018-06-12 06:02

員工抗議 寶成越南廠部分停工

2018-06-12 02:00

陳泰銘談被動元件 擴產也追不上需求

2018-06-12 02:00

國巨陳泰銘：被動元件供不應求 未見舒緩

2018-06-11 17:58

賴揆主導 醫院優先採購國產醫材

2018-06-12 01:49

潤泰新開發南港 再下一城

2018-06-12 01:51

論功行賞發獎金 廠商調薪模式改變

2018-06-11 21:03

寶成：遭池魚之殃 越南廠部分停工

2018-06-11 22:10

499吃到飽建功 電信業5月業績報喜

2018-06-11 19:46

怨缺電 洪水樹諷多買蠟燭

2018-06-12 02:01

南山廣場今開幕 招租已達9成

2018-06-11 14:36

莊豐如接棒六福後如何重生？ 謝金河4招指點

2018-06-11 15:43

核一緊急柴油機因大雨突起動 台電：無安全疑慮

2018-06-11 17:11

金金併列車啟動…勢將「波濤洶湧 十分熱鬧」

2018-06-12 00:06

截自4月底 台幣計價基金規模增加214.55億元

2018-06-12 09:17

馬英九批廢核 經長：核廢料處理是嚴肅議題

2018-06-11 16:41

孵金雞…華碩藍海艦隊成軍

2018-06-12 02:01

太陽能市況不佳 中美晶新日光選單接

2018-06-11 18:49

廠商憂心缺電 可成：備載容量個位數很危險

2018-06-11 13:04

金金併鬆綁3原則 參股門檻降為10%

2018-06-11 23:53

寶成投資重心 轉向印尼、緬甸

2018-06-12 02:01

亞洲今非昔比…台、韓、泰 暫不隨美升息

2018-06-12 00:35

【即時短評】金金併不包括公股 市場怎麼併都沒有用

2018-06-11 23:42

陳泰銘…翻轉採購遊戲規則

2018-06-12 02:01

跟旅館業開戰！Airbnb：勿與市場趨勢背道而馳

2018-06-11 18:19

國銀放款利率 降至新低

2018-06-12 01:29

金金併鬆綁 有利敵意併購

2018-06-12 01:29

暗指霸凌 吳欣盈：忍耐有限度 將訴諸法律

2018-06-11 17:22

金管會 3大方向鬆綁金金併

2018-06-11 14:36

名家觀點／金融業的三大必修課

2018-06-12 06:31

打破沉默 新光金大公主吳欣盈臉書自清霸凌是假新聞

2018-06-11 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top