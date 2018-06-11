陳盛沺：林口廠12公頃工業用地申請解編做高科技園區

2018-06-11 19:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



聲寶（1604）總裁陳盛沺表示，將加速資產活化，林口廠有12公頃的工業用地申請解編做高科技園區；土城廠4,000坪的開發案最快年底破土；在減資20%、業績向上挹注，今年的營收及獲利均可高於去年。

聲寶公告賣出台中市潭子區辦公室及倉庫，交易金額5.35億元，獲利3.6億元，預計明年第1季入帳，挹注每股純益約0.9元；日前處分東莞廠土地獲利近2億元，挹注每股純益0.4元，第2季進帳，至少原本投入的7億元購地費用，也可今年內匯回，做為在台南工廠斥資10億元的資金以及貢獻業外來源。

聲寶11日舉行股東會，由陳盛沺主持，通過現金減資案20%以及盈餘分配案，去年每股純益0.67元，配發現金股利0.2元，今年股東每股將可拿到2.2元現金，減資後實收資本額降為38.72億元。

陳盛沺在股東會後接受訪談時指出，呼應政府矽谷規劃，林口山坡地解編上可望加速進行，目前正在申請中，主要是聲寶林口廠加上亞泥土地合計達12公頃，約3.6萬坪，其中聲寶約近11公頃，規劃解編後發展成為高科技產業專區，其中還可以有一定比例的商業用途。

他強調，朝向針對軟體、生技、物流等產業進行規劃，另外約有10%至20%可做服務性產業，例如旅館及餐廳，目標在二至三年有具體的開發結果。

陳盛沺說：「今年營運策略除加強本業的營收及獲利能力外，更要把沒效率的資產切掉，不賺錢的事業也要重新調整，資產活化部分，近4,000坪的土城廠開發案，最近可望跟新北市政府及相關單位簽約，最快年底破土，有三棟建物，其中有一棟是老人住宅，將是聲寶發展樂齡產業的一大步，預計工期約2年，將尋覓日本業者攜手進行。」

他指出，已完工的林口麗林段建案共有60戶，規劃採取出租方式，以每坪800元計算，一戶租金約2.2萬元，另外也評估鎖定商務客，採用月租、年租方式。

聲寶前五個月合併營收32.81億元，年增1.1%。本業的冷氣、冰箱、DC風扇及微波爐均有一成增長，但電視及洗衣機衰退。